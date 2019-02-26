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12:45 26 Şubat 2019
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    Selim Kotil

    BTP'nin İstanbul adayı Kotil: Uber’i yasaklayacağız

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Selim Kotil, "İstanbul'da Uber uygulaması çalışmayacak. Uber'i yasaklayacağız" dedi.

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Selim Kotil, Sarıyer'de taksici esnafı ile bir araya geldi.

    Esnafın sorunlarının konuşulduğu buluşmada Kotil, İstanbul taksicisinin sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade ederek "İstanbul'da Uber uygulaması çalışmayacak. Uber'i yasaklayacağız" diye konuştu.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Kotil şöyle konuştu:

    "Bugün İstanbul'da bir taksi plakası fabrika kurmaktan pahalı. 1.5 milyon lira, bu parayı veriyor, sonuçta para kazanmak için. Sen adama bu kadar para ödetiyorsun. Turizm sertifikası üzerinden Uber'e izin veriyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz yüksek teknolojiyi iyi biliyoruz. Bizim dönemimizde Uber İstanbul'da çalışmayacak. Ben ömrümde bir kere olsun Uber kullanmadım."

    'TAKSİCİLERE EĞİTİM VERECEĞİZ'

    Uber, taksi
    © REUTERS / Osman Orsal
    Taksi, UBER ve korsan üçgeninde İstanbul ulaşımı
    Taksicilerin turistlerin en çok muhatap olduğu kesim olduğunu belirten Kotil, "Bir turist geldiği zaman şehirde bir taksiciyi bir de esnafı tanır. Unutmayın siz turist için bütün bir şehri temsil ediyorsunuz. Turist ülkenin cerrahıyla, hâkimiyle, mühendisiyle görüşmeyecek, taksiye binecek sizinle konuşacak. O yüzden taksicinin Türk milletini temsil edebilecek kabiliyette olması gerekir. İstanbul'un taksicilerine gereken eğitimi, gereken düzeni vereceğiz" dedi.

    İSTANBUL'A ELEKTRİKLİ TAKSİ MÜJDESİ

    Selim Kotil İstanbul Boğazı'ndan üretecekleri elektriği hatırlatarak elektrikli taksi müjdesi de verdi. Kotil, "İstanbul'da taksilerin hepsi elektrikli yapılabilir. Bu taksideki en büyük maliyet olan yakıt maliyetini kaldırmamıza fırsat tanır. Hollanda 2025'de ülkesinde benzinli araç kabul etmeyecek. Bizim onlardan ne eksiğimiz var daha önce de dedim 3 bin 600 otobüsü elektrikli hale getireceğiz diye. Şimdi taksileri de elektrikli yapıyoruz. O meşhur Londra taksileri elektrikli olmaya başladılar. İstanbul'da da daha iyisi olacak inşallah" diye konuştu.

    Etiketler:
    taksi, yasak, BTP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Uber, Selim Kotil, Haydar Baş, İstanbul, Türkiye
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