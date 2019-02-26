Albayrak'tan Erdoğan'ın doğum günü için özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. doğum günü için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir mesaj yayınladı.
Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz.#CumhurunBaşkanı65Yaşında pic.twitter.com/PIV1Zraey9— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 26, 2019
Twitter hesabından mesajı paylaşan Bakan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Albayrak, #CumhurunBaşkanı65Yaşında" mesajıyla bir video da paylaştı.
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