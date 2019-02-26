Albayrak'tan Erdoğan'ın doğum günü için özel paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabın üzerinden Başkan Erdoğan'ın doğum günü için bir mesaj paylaştı. Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." dedi.