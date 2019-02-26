Validebağ Korusu'ndaki millet bahçesi projesi durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri projesi kapsamında İstanbul'da Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun da millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi.
İBB'nin hazırladığı millet bahçesi projesinde 354 dönüm olan Validebağ Korusu'nun 35 dönümünde yolların rehabilitasyonunu, ışıklandırma, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitness alanları, bisiklet parkuru yapımı gibi inşaat faaliyetleri yer alıyor.
Koruya yönelik inşaat baskısına karşı mücadele eden Validebağ Gönüllüleri, millet bahçesi projesine karşı da imza kampanya başlattı ve projenin iptali için mahkemeye başvurdu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde açılan davada en son ara karar verilerek bilirkişi tayin edildi. Validebağ Gönüllüleri'nin topladığı 11 bin 98 imza da bu sırada İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne iletildi.
KORUDA TAHSİS SORUNU ÇIKTI
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İhsan Şimşek imzalı yazıda, "Tarafımızca çalışmaları sürdürülen alanın doğal ve kültürel peyzaj değerleri korunarak, sert zeminlerinin gereken onarım ve rehabilitasyonun planlandığı Validebağ Korusu Millet Bahçesi Peyzaj Projesi'nin projelendirme süreci ve tahsis işlemleri tamamlanmadığından, uygulamaya yönelik çalışmalar tarafımızca durdurulmuştur" denildi.
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