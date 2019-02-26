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13:07 26 Şubat 2019
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    Validebağ Korusu

    Validebağ Korusu'ndaki millet bahçesi projesi durduruldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Birinci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nu millet bahçesi yapmak için İBB tarafından hazırlanan proje tahsis sorunu nedeniyle 'şimdilik' durduruldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri projesi kapsamında İstanbul'da Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun da millet bahçesi haline getirilmesine karar verildi.

    Validebağ Korusu
    © Fotoğraf : DHA
    'Validebağ Millet Bahçesi' mahkemelik oldu
    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koru için bir proje hazırlayarak onay için İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderdi.

    İBB'nin hazırladığı millet bahçesi projesinde 354 dönüm olan Validebağ Korusu'nun 35 dönümünde yolların rehabilitasyonunu, ışıklandırma, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitness alanları, bisiklet parkuru yapımı gibi inşaat faaliyetleri yer alıyor.

    Koruya yönelik inşaat baskısına karşı mücadele eden Validebağ Gönüllüleri, millet bahçesi projesine karşı da imza kampanya başlattı ve projenin iptali için mahkemeye başvurdu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde açılan davada en son ara karar verilerek bilirkişi tayin edildi. Validebağ Gönüllüleri'nin topladığı 11 bin 98 imza da bu sırada İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne iletildi.

    KORUDA TAHSİS SORUNU ÇIKTI

    Validebağ Korusu
    © Fotoğraf : DHA/ Ezgi ÇAPA
    Dizi için az kalsın Validebağ Korusu yakılıyordu
    İBB Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 Şubat 2019 tarihli yazısı ile Validebağ Gönüllüleri Derneği'ne yanıt vererek projelendirme ve tahsis süreci tamamlanmadığından çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.

    Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İhsan Şimşek imzalı yazıda, "Tarafımızca çalışmaları sürdürülen alanın doğal ve kültürel peyzaj değerleri korunarak, sert zeminlerinin gereken onarım ve rehabilitasyonun planlandığı Validebağ Korusu Millet Bahçesi Peyzaj Projesi'nin projelendirme süreci ve tahsis işlemleri tamamlanmadığından, uygulamaya yönelik çalışmalar tarafımızca durdurulmuştur" denildi.

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    Etiketler:
    millet bahçesi, Validebağ Gönüllüleri, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İBB, Validebağ Korusu, İstanbul
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