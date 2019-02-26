Karamollaoğlu: Yeni parti girişimi başarılı olmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddialarını değerlendirdi: "Bizimle siyaset yapmak isteyenlere kapımız açık ama 'başka bir şey yapacağız' diyorlarsa söyleyecek bir şey yok. Parti kurmak kolay değil. Böyle bir girişimin başarılı olacağı kanaatinde değilim."
Artı TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyaç duymadığını ayrıca parti kurmanın da zor olduğunu söyledi.
Karamollaoğlu, "Yeni parti arayışları olduğu söyleniyor, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun. Sizin bir ilişkiniz var mı, böyle bir partileşme olursa siyasette şansı olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu konuyla ilgili duyum dışında, söylenenlerin dışında hiçbir bilgim yok. Ne sayın Abdullah Gül'le, ne Davutoğlu ile hiçbir istişaremiz olmadı. Gül'le, Davutoğlu ile de görüşürüm, Sayın Babacan ile bir iki defa görüştüm. Babacan aynı zamanda ekonomist, ama bir siyasi oluşum gündeme hiç gelmedi. Duyuyorum, ben Türkiye siyasetinin böyle bir girişime ihtiyaç duyduğu kanaatinde değilim. Ama toplum için kendilerinin belki bir ümit olabileceğini düşünürler. Buna diyeceğimiz yok. Ama ben şunu söyledim, biz Saadet Partisi'yiz, milli görüşçüyüz. Bizim fikirlerimizi paylaşan, bizimle birlikte siyaset yapmak isteyenlere kapımız açık, ama yok başka bir şey yapacağız diyorlarsa söyleyecek bir şey yok."
Karamollaoğlu, "AK Parti dağılmaya başlarsa bu oylar nereye gider, bunları toparlamak için bir girişim olabilir. Ama AK Parti yüzde 20 civarında milli görüşten tabanı vardı, geriye kalan farklı görüşlerden. Belki bunların bir kısmının güvenini kazanabiliriz diye düşünebilirler. Ama parti kurmak kolay değil. Biz zorluk çekiyoruz, mali yönden zorluk çekiyoruz mesela. Böyle bir girişimin başarılı olacağı kanaatinde değilim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenmiyorum" açıklamasını da değerlendiren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
'BİLDİĞİM KADARIYLA ANKETLERE EN ÇOK İTİBAR KİŞİ ERDOĞAN'
"Aslında anketlere bugüne kadar en çok itibar eden kişi benim bildiğim kadarıyla sayın Tayyip Erdoğan. Ama anketler kendi istediğini yansıtmayınca kimse bakmasın diyor. Kaybettiğini görüyor, bunun için telaşlanıyor, sertleşiyor. Tavırları artık daha farklı. Ben bundan sonra sayın Erdoğan'ın milleti kucaklayan hiçbir balkon konuşması yapabileceğini zannetmiyorum. Çünkü kucaklamak artık ona bir kazanç sağlamıyor. Kendisine hangi tavır daha fazla fayda sağlıyorsa onu tercih ediyor. AK Parti'nin oyu yüzde 42'ye düştü. Ancak Bahçeli'nin desteği ile yüzde 51'i buldu. Şu anda yüzde 30-35 arasında."
Karamollaoğlu, "Güneydoğu'da HDP ile ya da HDP tabanı ile bir ilişkiniz var mı?" sorusuna, "Biz kendiliğimizden oradayız. İttifaka gerek yok, baraj yok" yanıtını verdi ve şöyle devam etti:
"Bütün seçim bölgelerinde seçime gireriz. Aynı şehir içindesiniz başka partiler de var, sadece İYİ Parti, CHP değil, AK Parti'den de destek verenler var. Kim destek veriyor? Halk, oranın seçmeni. Bundan daha tabi bir şey olamaz ki. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını kucaklamakla kararlıyız."
"Böyle bir iddia varsa ortaya koymaları icap ederdi. Tayyip Bey ile herhalde 94 yılından beri çalıştığı bir insan ancak bir noktaya geldikten sonra ne olduysa yolları ayrıldı. Bugüne kadar kendisiyle ilgili böyle bir iddia ('FETÖ') varsa ortaya konulurdu, konulmadığına göre son zamanların modası. Birkaç tane şablon var, hangisi denk gelirse… Ben tutacağını sanmıyorum. Ordu'nun özellikle talebi üzerine, kendisi de Ordu'ya giderken bayağı muhteşem olmuş, orada kendisine bir sevgi saygı var. İktidar partisinin bu tip karalamalarının hiçbirisine itibar etmiyorum. Devletin hangi kademesi olursa olsun birisini oradan uzaklaştırmak istiyorlarsa hemen yaftalama. Türkiye'de bir numaralı mesele nedir dediğimiz zaman adalet diyoruz, adalet yok. Hükümet en büyük hatasının farkında değil."
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