Oda TV: Kaynaklar 'Gül ve Davutoğlu, yenibirparti.org'un Twitter hesabını engelledi' dedi

Oda TV'de yer alan haberde dün yayına başlayan yenibirparti.org'un Twitter hesabının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu takip ettiği, ancak iki siyasetçinin de bu hesabı engellediği ileri sürüldü.

Son dönemde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaların yer aldığı haberlerin sayısı arttı. Bu sırada dün, yenibirparti.org ismiyle yeni bir internet sitesi yayın hayatına başladı.

Oda TV'de yer alan haberde, bu internet sitesine ait Twitter hesabının Gül ve Davutoğlu'nu takip ettiği ifade edildi.

Söz konusu haberin devamında "Gül'e ve Davutoğlu'na yakın kaynaklar, kurulacağı duyurulan yeni bir partiyle ilişkilerinin olmadığını belirtti. Kaynaklar ayrıca 'Yenibirparti.org' adlı internet sitesinin Twitter hesabını da blokladıklarını (engellediklerini) iletti" dendi.