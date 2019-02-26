CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

© Fotoğraf : İHA Cumhur İttifakı adayının adaylığı düşürüldü

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre , aday gösterilen eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan'ın adaylığına AK Parti tarafından itiraz edildi. İtirazı görüşen Muğla İl Seçim Kurulu Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

AK Partililer, Saruhan'ın Başkanlığı döneminde çevre ve imarla ilgili aldığı ancak hükmün açıklanması geri bırakılması kararın verildiği cezaların toplandığında 1 yıl'ı aştığını öne sürdü.

İl Seçim Kurulu da adaylığa itirazı yerinde buldu.

CHP Başkan Adayı Mustafa Saruhan yaptığı açıklamada, bu konuda bilgi aldıklarını ve il seçim kuruluna gidip ayrıntılı gerekçeyi öğreneceklerini söyledi.

Daha önce Bodrum Belediye Başkanlığına Mehmet Kocadon'un aday olması ön görülmüş ancak CHP Genel Merkezi'nden onay alınmamıştı. Anketlerde ilk sırada olduğu belirtilen Mustafa Saruhan aday yapılmıştı.

© AA / Mustafa Güngör Mersin İl Seçim Kurulu'ndan Kocamaz'ın adaylığına ret

Muğla Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Dr. Osman Gürün, Mustafa Saruhan'ın İl Seçim Kurulunca adaylığının düşürülmesi karşısında şoke olduklarını belirtti.

Gürün, şunları söyledi: "Başkan adayımız Yalıkavak Başkanlığı döneminde aldığı ve ertelenen cezaların toplamı 13 ay oldu diye seçime giremeyeceğine karar verildi. Oysa daha önce arkadaşımız hukukçulara bunu inceletmiş ve seçime girmesinde sakınca olmadığını öğrendikten sonra aday adaylığı konusunda başvuruda bulunmuştu. İl başkanlığımız karara gerekli itirazları gün içerisinde yapacak. Genel Merkez'de durumu bildirdik. Son kararı YSK verecek."