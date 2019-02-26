İzmir'e 'Birinci Cemre' düştü: CHP adayı Soyer projelerini açıkladı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 'Birinci Cemre' adını verdiği seçim projelerini açıkladı. 2 ana hedefleri olduğunu söyleyen Soyer, "Birincisi, tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi, şehrin hem Akdeniz hem de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın arttırılması" ifadesini kullandı.

CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Soyer, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında İzmir projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Tanıtım toplantısına Soyer'in eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe belediye başkan adayları, iş dünyasının, sendikaların ve STK'ların temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Bu sabah Tepekule’deki “birinci cemre” buluşmasında İzmir vizyonumuzun parçasını oluşturan 98 projeyi paylaştım. Diğer projelerimizi önümüzdeki günlerde duyuracağım. Tümünü sizlerle birlikte hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum. Aşkla! #Aşklaİzmir #MartınSonuBahar pic.twitter.com/8AEKe2ls2Z — Tunç Soyer (@tuncsoyer) 26 февраля 2019 г.

SAHNE PAPATYALARLA DONATILDI, 750 PARFÜM DAĞITILDI

​Soyer'in projelerini anlattığı sahne papatyalarla donatıldı. Sahnenin her iki tarafına dev LED ekranlar yerleştirildi. Soyer için 3 parfüm hazırlandı. Soyer'in resminin bulunduğu 750 parfüm kutusu, katılımcılara ücretsiz olarak verildi.

Toplantının başında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun mesajı okundu. Ardından Soyer'in çalışmalarının yer aldığı ve yine Soyer'in seslendirdiği tanıtım videosu izletildi.

'HÜKÜMETLE 'İZMİR VİZYON ORTAKLIĞI' KURACAĞIZ'

Projelerini 'Sosyal Projeler', 'Demokrasi', 'Kentin Planlanması ve Yenilenmesi', 'Sürdürülebilir Ulaşım', 'Doğa', 'Altyapı', 'Enerji', 'Çocuk ve Gençlik', 'Spor', 'Kültür-Sanat', 'Dünya Kenti İzmir' olarak 11 başlıkta ‘Birinci Cemre' adıyla projelerin açıklayan Soyer, ikinci cemre olarak projelerinin devamını tanıtacağını söyledi.

Soyer, "İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi ise şehrin hem Akdeniz, hem de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın arttırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmalar, elbette bu projelerin temel ilham kaynakları arasında yer alıyor. Gerek bu buluşmada, gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız projelerin bir kısmı bu verilerden besleniyor. Öte yandan bu çalışmaların çeşitlenmesi ve gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz. 1 Nisan'dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli durumlarda hükümet ile 'İzmir Vizyon Ortaklığı' kurarak İzmir'le ilgili hiçbir kurum veya kişiyi işleyişimizin dışında bırakmayacağız" diye konuştu.

​'İZMİR'DE GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ HAYALİMİZ GERÇEK OLACAK'

Soyer'in ilk aşamada sunduğu 98 proje arasında, ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek için kesinleştirilmiş ve bütçesi hazırlanmış metro ve tramvay yatırımları, bağlantı yolları ve alt geçit gibi çok sayıda yatırım bulunuyor.

Öte yandan, sosyal projeler kapsamında ev kadınlarını, emeklileri, gençleri ilgilendiren çok sayıda çalışma Soyer'in vizyonu arasında yer alıyor. Soyer, doğanın korunması ve İzmirlilerin doğayla birlikte yaşaması için de yepyeni çalışmalar açıkladı.

Soyer, "Göreceksiniz, İzmir'de yapacaklarımız yalnızca İzmir'in değişimini, gelişimini, güzelleşmesini sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye genelinde başka bir icraat, ekonomi anlayışının, siyaset kültürünün oluşmasını tetikleyecek. İzmir'de geleceğin Türkiye'si hayalimiz gerçek olacak" dedi.

'KOOPERATİFLER E-TİCARET İLE DÜNYAYA AÇILACAK'

Soyer'in 11 başlıkta açıklanan projelerinde dikkat çekenlerden bazıları şöyle:

* İzmir'de refahın eşitlenmesi için kadın kooperatiflerinin kuruluşunu ve gelişimini teşvik ederek çocuk odaklı projeler geliştirilecek, Halk Gıda Kooperatifi kurulacak. Halk Süt uygulaması başlatılacak. Süt Kuzusu projesini büyütülecek. Halk Taşıt projesini başlatılacak. Engelli Dayanışma Evleri kurulacak. Kırsal üretim desteklenerek, paketleme ve soğuk hava tesisleri kurulacak. Kooperatifler, e-ticaret ile ülkeye ve dünyaya açılacak.

* Meslek odaları, sivil toplum, hemşehri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alınacak ve merkezi hükümet ile 'İzmir Vizyon Ortaklığı' kurulacak. 30 ilçede aktif ve kapsayıcı Kent Konseyleri örgütlenmesine gidilecek. Çocuk, genç, kadın, engelli meclisleri oluşturup, karar ve önerileri öncelikle ele alınıp hayata geçirilecek.

* 'Belediye Cebinizde, Kararlar Cebinizde, Öneriler ve Katkılar Cebinizde, Belediye Bütçesi Cebinizde' şeklindeki 4 mekanizma ile İzmirlilerin öncelik ve tercihleri karar alma süreçlerine dahil edilecek. İzmir'i yerinde ve uzlaşıyla dönüştürmeye hız verilecek. Tüm bölge ve ilçelerde sağlıklı, estetik bir yapılaşma ve dönüşüm gerçekleştirecek. Kentin içinde kalmış atıl alanları ekonomik durumu orta ve düşük düzeyde olan İzmirliler için yüksek kaliteli ve planlı iskan alanlarına dönüştürülecek. Yapılaşma süreçlerinde estetik ve teknik kurullar oluşturulacak, plansız kaçak yapılaşmayı uydu ile kontrol edip müdahale edecek imar ve çevre zabıtası oluşturulacak.

'TRAFİK YERALTINA TAŞINARAK YENİ MEYDANLAR OLUŞTURULACAK'

© AA / Raşit Aydoğan Soyer: Bunu bilmeyen İzmir'de yaşayamaz

KÖRFEZ DÖNÜŞÜM VE İZMİR DENİZ PROJESİ

© AA / Tezcan Ekizler Kocaoğlu: İzmir kokmuyor

* Can dostlarına tedavi, aşılama, kısırlaştırma gibi gerekli tüm hizmetler sunulacak. Yeni sokak hayvanları yuvaları kurulacak. Can dostların sağlığı için mobil tedavi ünitelerini artırılacak.

'ALTYAPISI MODERN, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK İZMİR'

© AA / Göksel Kayseri CHP'nin İzmir adayı Soyer: İzmir'in pastasını arka sıradakilerle paylaşacağız

'ÇOCUK KÖYLERİ, GENÇLİK MECLİSİ HAYATA GEÇİRİLECEK'

© Fotoğraf : DHA CHP İzmir Büyükşehir adayı Soyer: Türk vitesi diye bir şey var

* Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak spor altyapısını geliştirilecek. Amatör Spor Kulüplerini desteklenecek. İzmir kulüplerinin kurumsal yapılarını sürdürülebilir hale getirecek destekler verilecek. Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa edilecek. Avrupa bisiklet ağı sistemine entegre olarak zeytin OliVelo bisiklet turizmi kamp merkezine bağlanılacak.

'ŞEHİR TİYATROSU KURULACAK'

© Fotoğraf : DHA CHP'nin İzmir adayı Soyer: Uyuyan bir güzel var, biz öpeceğiz, uyandıracağız

* Yeni ve özgün ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapılacak. Türkiye'nin en modern fuar kompleksi Fuar İzmir, her ay yeni fuar ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Fuar İzmir'in hemen yanına İzmir'in büyük bir eksikliğini kapatacak modern Kongre Merkezimizi inşa edeceğiz. Kemeraltı'na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandırılacak. EXPO'ya yeniden aday olunacak. İzmir, Avrupa Gençlik Başkenti ve Avrupa Kültür Başkenti yapılacak. İzmir, Akdeniz çanağının öncü kenti yapılacak ve Akdeniz Kentler Yönetim Ağı kurulacak.