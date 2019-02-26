Soylu: Ne olursunuz İBB'ye HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin

Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Soylu, "1 Nisan'dan sonra yaya trafiğine ilişkin çok önemli adımlar atıyoruz. Bazı yerlerde kırmızı ışık yanıyor, yaya atlıyor sokağa. Öyle bir şey olmaz. Orada herkes ışığa uyacak. Ama normal okul geçitlerinde, ışık olmayan yerlerde araç trafiğe basacak. Basmıyorsa merak etmeyin biz frene bastırmayı biliyoruz. Her zaman konuşuyorlar, 'Avrupa'da adım attığında araç duruyor, bizde neden durmuyor' diyorlar. Bizde de duracak. Türkiye'yi o seviyeye getireceğiz" dedi.

2018 yılında Türkiye'de büyük operasyonlar yapıldığına dikkat çeken Soylu, "275 organize suç çetesi çökerttik. Ben öyle mafya falan bilmiyorum. Kim varsa kafasına bineriz. Tarihimizde böyle bir şey yok. Bütün bunları gerçekleştirmek istikrarla olur" diye konuştu.

'KİMSEYE SÖYLEMEYİN; İSTANBUL'A, ANKARA'YA TORPİL GEÇİYORUZ'

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Yeni bekçilerin yakın zamanda göreve başlayacağını söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bekçilerimiz döktürüyor. Memnun musunuz bilmiyorum. Şimdi bin bekçi daha göreve başlıyor. Dün akşam planlamasını yaptık. Mart ayında 8 bin tane bekçi daha alacağız. Mart'ın başında alıma çıkıyoruz. Bin tane bekçi de oradan vereceğiz İstanbul'a. Kimseye söylemeyin. İstanbul'a, Ankara'ya torpil geçiyoruz. Artı, önümüzdeki dönemde İstanbul'a tarihinin bir seferde verilmiş en büyük polisini vereceğiz. Bir seferde. İstanbul'da en ufak bir eksiklik, en ufak bir güvenlik açığını kimsenin hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz."

'BİNALİ BEY'İN HEPİMİZ İÇİN BİR FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlatan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Binali Bey, bu memleketin yetiştirdiği, bilgisini, tecrübesini, aynı zamanda en önemli üstünlüğü pratik çözme meselesini en iyi bilen insanlardan biridir. Ben Binali Bey'in İstanbul ve hepimiz için büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nda, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, daha sonra Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı'nda elde ettiği bilgi ve becerinin tamamına yansıtacak. Tam da İstanbul'un bugün buna ihtiyacı var. İstanbul'un bir sıçramaya daha ihtiyacı var. İstanbul bunu yapar. Önümüzdeki 5 yıl Allah nasip ederse belediyelerde büyük işler başarılacak. Burada çok iyi bir takım olacak. Bir taraftan Cumhur İttifakı, bir tarafta Binali Bey, bir taraftan Hasan Tahsin Bey'in emrine amadeyiz. Yeter ki milletimiz hizmetle buluşsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ziya Paşa'dan söylediği bir sözü var. 'Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri.' Eser bırakmak lazım memlekete. Ne olursunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin."