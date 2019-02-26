Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur" dedi.

© REUTERS / Amir Cohen Çavuşoğlu: Suriye sınırındaki güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve ABD ile ortak görev gücüne ilişkin konuşan Çavuşoğlu ''ABD ile ortak görev gücü sadece çekilmeye odaklanmış görev gücüdür. Çekilme kararından sonra farklı tutumlar sürekli konuşuldu bu ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisinin olmadığının göstergesidir'' değerlendirmesinde bulundu.

S-400 ALIMI

S-400 hava savunma sistemine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, ''S-400 ile ilgili açıklamaya gerek yok bu bitmiş bir anlaşmadır. Her şey bitmiştir. Türkiye verdiği sözden de hiçbir zaman dönmemiştir. Bu konuda bizim dışımızda yapılan açıklamaların bir değeri yoktur'' ifadelerini kullandı.

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© AA / Mustafa Çiftçi Çavuşoğlu: Aydın ve Muğla'da her yer çöp

Avrupa'yı da ikiyüzlülükle suçlayan Çavuşoğlu, ''Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür. Bugün Avrupa çifte standartta en üst noktaya çıkmıştır'' dedi.

'NERESİ KÜRDİSTAN?'

Yaklaşan yerel seçimlerde İzmir'a dair de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, İzmir için değişim vaktinin geldiğini söyleyerek Çavuşoğlu, "İktidara gelemeyen CHP marjinalleşmeye başladı yıllardır. Çareyi terör örgütleri ile işbirliğinde buluyor. Çocuk katilleri gerçek fikirlerini CHP ile birlikte söylemeye başladılar. Kürdistan diyorlar. Neresi Kürdistan? bunu CHP'nin yanında söylüyorlar. CHP'nin içinde DHKP-C'liler yok mu? Türkiye'yi ne kadar bölmek isteyen varsa hepsi zillet ittifakının içinde" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, 'Başkaları gibi slogan cumhuriyetçiliği yapmadıklarını' söyleyerek "Biz gerçek anlamda cumhuriyetimizi güçlendirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.