Kayıt
15:53 26 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    SON DAKİKA

    Erdoğan: Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 17

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da konuşuyor. Erdoğan, "Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin, 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik" dedi. HDP'yi eleştiren Erdoğan "Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok" ifadesini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin, 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Rabbim 31 Mart'ta bize sandıkları nasıl patlattığımızı göstersin. Takip edeceğiz. 31 Mart'ta Giresun'dan kararlı bir şekilde iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimler dönmemiz gereken son viraj, aşmamız gereken son engel

    — Kardeşlerim, AK Parti'yi siz kurdunuz. Tabelasını siz açtınız, bugünlere siz taşıdınız. 17 senedir büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bizler de sizlerin desteğiyle Giresun'u zirvelere taşıdık. Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduk. Pek çok projeyi, yatırımı gerçeğe dönüştürdük. Laf değil, iş yaptık.

    — 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' dedik, iş ürettik. Muhalefetin engelleri karşısında yılmadık, yıkılmadık. Hizmet aşkından bir an olsun taviz vermedik. Bizden önce 79 senede yapılandan kat be kat fazlasını 17 senede hayata geçirdik.

    — Çıkmış Bay Kemal ne diyor: 'Bunlar şimdi gene IMF'den borç alırlar.' Bay Kemal IMF'nin kapısına siz gittiniz siz. Oralardan borcu siz aldınız. Partinizin adı başkaydı, falan, bırakın bu işleri. Biz kargayı sesinden anlarız sesinden.

    'HEPİNİZ MAŞALLAH UÇAKLARLA GİDİYORSUNUZ'

    — Dünyada şu anda milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan bir Türkiye var. Milli gelire oranla en büyük yardımı yapan biziz. Ekonomisini 3.5 kat büyütmüş, kişi başına gelirini 11 bin dolara çıkmış, ihracatta her sene rekora koşan bir Türkiye var.

    — Dağları biz delmedik mi buralarda? Şu dağları delerek her tarafı yeşille, denizle buluşturmadık mı? Havayolunu halkın yolu yaptık. Denizin üzerine havalimanı yaptık. Onlar karanın üzerine yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık. Artık hepiniz maşallah uçaklarla gidiyorsunuz.

    — Bütün dostane ikazlarımıza rağmen CHP'deki muhalefet anlayışı bir türlü değişmiyor. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet etmek sanıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur.

    'ÇAPULCULARI BAŞTACI EDEN BİR CHP GÖRDÜK'

    — Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik.

    — Gezi olaylarında polisimize silah sıkan, caddeleri yakıp yıkan çapulcuları baştacı eden bir CHP gördük. Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman bir muhalefet partisi gördük.

    — Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne diyor, 'Kürdistan'ı biz kazanacağız'. Sen ülkeyi terk et. Irak'ta Kürdistan bölgesi var, oraya git. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok.

    — Şimdi, bunlar kimlerle beraber, CHP ile beraber, adı sözde İYİ olan parti ile beraber. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar, inşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.

    — Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. CHP günden güne daha çok savruluyor.

    'SİSİ'NİN DAVETİNE KATILAN AB'DE DEMOKRASİDEN SÖZ EDEBİLİR MİSİNİZ?'

    — (Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesi) AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır.

    — Dün Mısır'da bir toplantı vardı. AB ile darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap ligi mensupları bir araya geldi. Başa geldiğinden bu yana 42 insanı idam eden Sisi'nin davetine katılan AB'de demokrasiden söz edebilir misiniz?

    'KENDİ VATANINA MİLLETİNE İHANETTİR'

    — CHP'li milletvekilinin Türkiye'nin sondaj faaliyetiyle 2 milyar doları Akdeniz'e gömeceği iddiası kendi vatanına kendi milletine ihanettir. Bunun adı basiretsizlik değil de nedir?

     

    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, ekonomi, Gezi Parkı eylemleri, AB, IMF, CHP, AK Parti, Abdülfettah es Sisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Mısır, Giresun
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Ağrı Dağı’nın okçu çocukları
    Ağrı Dağı’nın okçu çocukları
    Karikatür
    Lavrov: ABD Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arınma anlaşmalarına uymuyor
    İnfografik
    Rus yapımı hipersonik silahların yapabilecekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet