Erdoğan: Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da konuşuyor. Erdoğan, "Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin, 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik" dedi. HDP'yi eleştiren Erdoğan "Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Emniyet'ten aldığım rakam 26 bin, 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Rabbim 31 Mart'ta bize sandıkları nasıl patlattığımızı göstersin. Takip edeceğiz. 31 Mart'ta Giresun'dan kararlı bir şekilde iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimler dönmemiz gereken son viraj, aşmamız gereken son engel

— Kardeşlerim, AK Parti'yi siz kurdunuz. Tabelasını siz açtınız, bugünlere siz taşıdınız. 17 senedir büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bizler de sizlerin desteğiyle Giresun'u zirvelere taşıdık. Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduk. Pek çok projeyi, yatırımı gerçeğe dönüştürdük. Laf değil, iş yaptık.

— 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' dedik, iş ürettik. Muhalefetin engelleri karşısında yılmadık, yıkılmadık. Hizmet aşkından bir an olsun taviz vermedik. Bizden önce 79 senede yapılandan kat be kat fazlasını 17 senede hayata geçirdik.

— Çıkmış Bay Kemal ne diyor: 'Bunlar şimdi gene IMF'den borç alırlar.' Bay Kemal IMF'nin kapısına siz gittiniz siz. Oralardan borcu siz aldınız. Partinizin adı başkaydı, falan, bırakın bu işleri. Biz kargayı sesinden anlarız sesinden.

'HEPİNİZ MAŞALLAH UÇAKLARLA GİDİYORSUNUZ'

— Dünyada şu anda milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan bir Türkiye var. Milli gelire oranla en büyük yardımı yapan biziz. Ekonomisini 3.5 kat büyütmüş, kişi başına gelirini 11 bin dolara çıkmış, ihracatta her sene rekora koşan bir Türkiye var.

— Dağları biz delmedik mi buralarda? Şu dağları delerek her tarafı yeşille, denizle buluşturmadık mı? Havayolunu halkın yolu yaptık. Denizin üzerine havalimanı yaptık. Onlar karanın üzerine yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık. Artık hepiniz maşallah uçaklarla gidiyorsunuz.

— Bütün dostane ikazlarımıza rağmen CHP'deki muhalefet anlayışı bir türlü değişmiyor. Bizdeki kimi siyasi partiler hükümetin attığı her adıma karşı çıkmayı muhalefet etmek sanıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini sağa sola şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur. Teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi yoktur.

'ÇAPULCULARI BAŞTACI EDEN BİR CHP GÖRDÜK'

— Hükümete muhalefet etmekle millete ihanet etmek arasındaki o çok önemli çizgiyi dahi aşabiliyorlar. Son 17 yılda biz bunun örneğini defalarca gördük, yaşadık, tecrübe ettik.

— Gezi olaylarında polisimize silah sıkan, caddeleri yakıp yıkan çapulcuları baştacı eden bir CHP gördük. Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman bir muhalefet partisi gördük.

— Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne diyor, 'Kürdistan'ı biz kazanacağız'. Sen ülkeyi terk et. Irak'ta Kürdistan bölgesi var, oraya git. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok.

— Şimdi, bunlar kimlerle beraber, CHP ile beraber, adı sözde İYİ olan parti ile beraber. 31 Mart akşamı hepsi bir olsun, toplansınlar, inşallah benim aziz milletim bunları paketlemek suretiyle sandığa gömecek, ben buna inanıyorum.

— Yöneticiler değişse de CHP'nin antidemokratik darbe sever karakteri hep yerinde kalıyor. CHP günden güne daha çok savruluyor.

'SİSİ'NİN DAVETİNE KATILAN AB'DE DEMOKRASİDEN SÖZ EDEBİLİR MİSİNİZ?'

— (Mısır'daki AB-Arap Birliği Zirvesi) AB samimi değil. Bize karşı samimiyetsizlikleri neyse işte dünkü olay da aynen bunun bir ifadesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları ile tarih boyunca bunlar anılacaktır.

— Dün Mısır'da bir toplantı vardı. AB ile darbeci Sisi'nin davetlisi olan Arap ligi mensupları bir araya geldi. Başa geldiğinden bu yana 42 insanı idam eden Sisi'nin davetine katılan AB'de demokrasiden söz edebilir misiniz?

'KENDİ VATANINA MİLLETİNE İHANETTİR'

— CHP'li milletvekilinin Türkiye'nin sondaj faaliyetiyle 2 milyar doları Akdeniz'e gömeceği iddiası kendi vatanına kendi milletine ihanettir. Bunun adı basiretsizlik değil de nedir?