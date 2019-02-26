Yücel: HDP kapatılmalı, tek seçenek Vatan Partisi

Yücel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, önceki gün yaptığı bir konuşmada "Kürdistan'daki belediyeleri alacağız" demişti. Bu sırada Öztürk, yanında bulunan CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin'e de oy istedi. Öztürk'ün ardından konuşan CHP'nin adayı Keskin ‘Seçimde birlikteyiz' mesajı verdi. Şişli'de kameraların önündeki yapılan bu konuşmalar vahimdir. Kabul edilemez."
'YEREL SEÇİMDE OMUZ OMUZALAR'
Türkiye'yi bölmek isteyenler Mehmetçiğin etkili mücadelesi sayesinde Kandil'de bile konuşamaz duruma gelmişken CHP yönetimi PKK sloganlarını İstanbul'un merkezine taşımıştır. Mustafa Kemal'in partisi Türk milletine ‘Mustafa Kemal'in itlerisiniz' diye hakaret edenlerle kol kola girmiştir. CHP yönetimi intihar etmektedir."
'KAPATILMASI ÜLKE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ZORUNLUDUR'
"Sırtını Kandil'e dayadığını ilan eden HDP meşru bir siyasi kuvvet değil kapatılması ülke güvenliği açısından zorunlu bir kuvvettir.
Sizlere kurmalı oy robotu muamelesi yapanlara gerekli dersi veriniz.
Vatan Partisi, ülkemizin sorunlarına esaslı, kökten çözümler üretmiş tek partidir. Yerel yönetimler seçimlerine birikimli, namuslu, çalışkan adaylarla girmektedir."
'TEK SEÇENEK VATAN PARTİSİ'
"AK Parti seçenek değil, borç batağı. CHP-İyi Parti seçenek değil, HDP/PKK ile ittifakın sonu karanlık.
Bu durumda Türkiye'nin önünde tek seçenek var: Üreten ve birleşen Türkiye için, Tek Seçenek Vatan Partisi"
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