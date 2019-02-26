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17:29 26 Şubat 2019
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    İlker Yücel

    Yücel: HDP kapatılmalı, tek seçenek Vatan Partisi

    Vatan Partisi
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (342)
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    Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Keskin'in birlikte kürsüye çıktığı HDP temsilcisinin 'Kürdistan' ifadelerine tepki gösterdi.

    Doğu Perinçek - İlker Yücel
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    Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, CHP Şişli adayı Muharrem Keskin'in katıldığı programda, HDP Şişli İlçe Başkanı'nın "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri alacağız" ifadeleri üzerine basın açıklaması yaptı. Yücel, açıklamalarının aynı zamanda bir suç duyurusu anlamına geldiğini de kaydetti.

    Yücel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    "HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, önceki gün yaptığı bir konuşmada "Kürdistan'daki belediyeleri alacağız" demişti. Bu sırada Öztürk, yanında bulunan CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin'e de oy istedi. Öztürk'ün ardından konuşan CHP'nin adayı Keskin ‘Seçimde birlikteyiz' mesajı verdi. Şişli'de kameraların önündeki yapılan bu konuşmalar vahimdir. Kabul edilemez."

    'YEREL SEÇİMDE OMUZ OMUZALAR'

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP, PKK’nın siyasi uzantısıdır
    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Kasım 2014'de Diyarbakır'da yaptığı konuşmada ‘Açılım bizim işimiz' diyerek izleyecekleri çizgiyi ilan etmişti. O günden bu yana PKK'nın siyasal kolu HDP önce hendeklerden çıkarıldı sonra oy desteği verilerek TBMM'ye sokuldu. Şimdi de yerel seçimlerde omuz omuzalar.

    Türkiye'yi bölmek isteyenler Mehmetçiğin etkili mücadelesi sayesinde Kandil'de bile konuşamaz duruma gelmişken CHP yönetimi PKK sloganlarını İstanbul'un merkezine taşımıştır. Mustafa Kemal'in partisi Türk milletine ‘Mustafa Kemal'in itlerisiniz' diye hakaret edenlerle kol kola girmiştir. CHP yönetimi intihar etmektedir."

    'KAPATILMASI ÜLKE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ZORUNLUDUR'

    "Sırtını Kandil'e dayadığını ilan eden HDP meşru bir siyasi kuvvet değil kapatılması ülke güvenliği açısından zorunlu bir kuvvettir.

    Sizlere kurmalı oy robotu muamelesi yapanlara gerekli dersi veriniz.

    HDP bayrağı, seçmeni
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Vatan Partisi'nden savcılığa 'HDP kapatılsın' başvurusu
    "CHP ve İyi Parti tabanındaki vatanseverlere çağrımızdır. Bu dayatmaya mecbur değilsiniz. Sizlere kurmalı oy robotu muamelesi yapanlara gerekli dersi veriniz. Vatanseverler seçeneksiz değildir. Sandığa, içinizin sinmediği adaylar için 'tıpış tıpış' gitmek yerine Vatan Partisi'nin denenmiş sınanmış kadroları için gümbür gümbür gidebilirsiniz."

    Vatan Partisi, ülkemizin sorunlarına esaslı, kökten çözümler üretmiş tek partidir. Yerel yönetimler seçimlerine birikimli, namuslu, çalışkan adaylarla girmektedir."

    'TEK SEÇENEK VATAN PARTİSİ'

    "AK Parti seçenek değil, borç batağı. CHP-İyi Parti seçenek değil, HDP/PKK ile ittifakın sonu karanlık.

    Bu durumda Türkiye'nin önünde tek seçenek var: Üreten ve birleşen Türkiye için, Tek Seçenek Vatan Partisi"

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (342)
    Etiketler:
    açıklama, eleştiri, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Vatan Partisi, PKK, Mutlu Öztürk, Muammer Keskin, Mustafa İlker Yücel, Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli, İstanbul, Türkiye
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