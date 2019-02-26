Kayıt
20:33 26 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Marmaris'te kaza

    'Anneler Günü faciası'yla ilgili davada karar çıktı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İzmir'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenlerin taşındığı midibüsünün, yaklaşık 2 yıl önce, Sakar Geçidi'ndeki virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

    Marmaris'te kaza
    © AA /
    Marmaris'te yolcu midibüsü devrildi: 24 kişi öldü
    13 Mayıs 2017'de İzmir'den 'Anneler Günü' kutlaması için yola çıkan 34 kişinin bulunduğu, Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, Muğla- Marmaris yolunun Sakar Geçidi bölümünde, keskin virajların olduğu rampada kontrolden çıktı.

    30 metre yüksekten alt yola düşen midibüstekilerden 24'ü yaşamını yitirdi, 10'u ise yaralandı.

    Kaza sonrası midibüsteki arızanın belirlenebilmesi için hem akademisyen hem de çekirdekten yetişmiş tamircilerin yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturuldu. Hurdaya dönen midibüste inceleme yapan heyet, aracın fren aksamında teknik arıza bulunduğunu saptadı. Bilirkişi heyeti, raporunda, kazanın nedeni olarak 'sağ arka tekerlekte bulunan fren teker silindiri ringinin yırtılmasıyla sağ arka tekerlekten fren hidroliğinin tamamen boşalması ve araç sahibinin aracın orijinal fren sistemi üzerinde değişiklik yapması' gösterildi. Raporda, ayrıca kazada ölen midibüs sürücüsü Armağan Sertbaş'ın kurallara uyduğu, bu nedenle kusurunun bulunmadığı belirtildi.

    Turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında da ek bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda; Özkamalı ve Ceylan, turu düzenlemeleri için gerekli belgelerinin olmaması, araç koltuk sayısına ve aracın teknik durumuna dikkat etmemeleri nedeniyle kusurlu bulundu. İki bilirkişi raporunu da dikkate alan savcılıkça, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ ile turu düzenleyen Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan hakkında, 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Marmaris'te kaza
    © AA /
    Marmaris'teki kazada yaralananların isimleri açıklandı
    TAHLİYESİNİ İSTEDİ

    Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmada, araç sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ, ölenlerin yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada son sözü sorulan Çetintağ, "Böyle bir kazanın olmasını istemezdim. Ailelerin hepsine tekrar başsağlığı diliyorum. Kazadan önce aracın tüm bakımlarını yaptırmıştım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

    Marmaris'teki otobüs kazasında hayatını kaybedenler Buca'da toprağa verildi
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Marmaris’teki trafik kazasında hayatını kaybedenler Anneler Günü’nde toprağa veriliyor
    'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

    Savcı, mütalaasında, tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın cezalandırılmasını ve diğer sanıklar Aysun Özkamalı ile Murat Ceylan'ın beraatini talep etti. Kazada ölenlerin yakınları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti; suçun işleniş biçimi, zamanı, meydana gelen zarar, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı, sanığın sosyal durumu, olaydaki ölü ve yaralı durumunu dikkate alarak, tutuklu sanık Bülent Çetindağ'a önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki 'iyi hali' göz önünde bulundurulu ve ceza 10 yıl hapse indirildi. Sanık Çetindağ'ın ayrıca sürücü belgesinin 2 yıl süreyle alınmasına da karar verildi. Tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan ise beraat etti.

    EŞİ, CEZAYI AZ BULDU

    Kazada hayatını kaybeden Serpil Kaldırımcı'nın eşi Ahmet Kaldırımcı, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, cezayı az bulduklarını söyledi. Midibüsün sahibi Bülent Çetindağ'ın kızı Hatice Çetindağ ise "Verilen ceza, sadece babama değil bize de verildi. Ben 20 yaşımdayım, kardeşim ise 10 yaşında. Cezayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Buradan babamı öpüyorum ve aslanlar gibi arkasındayım" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Moskova kara teslim: 50'yi aşkın araç zincirleme kaza yaptı
    Kaza yapan alkollü sürücü, eniştesine sarılıp 'Keşke ölseydim' diye ağladı
    Alkollü iş adamı polisten kaçarken kaza yaptı: 'Para problem değil, çözün şu kelepçemi'
    Etiketler:
    dava, kaza, Anneler Günü, Muğla, Marmaris
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda Ulusal Ödül kazananlar
    Türk yarışmacının da katıldığı 2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda Ulusal Ödül'ü kazananlar belli oldu
    Karikatür
    Lavrov: ABD Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arınma anlaşmalarına uymuyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet