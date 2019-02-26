Feyzioğlu: 'Hepimiz Ermeniyiz' diyenlere inat hepimiz Türk'üz

'MÜNFERİT BİR EYLEM DEĞİL DEVLET POLİTİKASIDIR'
Soykırımın münferit değil Ermenistan devlet politikası olduğunu savunan Feyzioğlu, "Hukuk ve insanlık dışı bu kıyımla birlikte mağdurların taşınır taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bölgede etnik arındırma uygulaması, kendine 'uygar' diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Soykırımın sevk ve idaresinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sorumluluk sahibi olan kişilerin bazıları, sonraki dönemlerde Ermenistan devletinin en üst mevkilerine kadar gelmiştir. Bu, işgal ve kıyımın münferit bir eylem değil Ermenistan'ın benimsediği bir devlet politikası olduğunu da göstermektedir" diye konuştu.
'HEPİMİZ TÜRKÜZ'
'24 Nisan'da Ermeni olanlara inat', kendilerinin Türk olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Her 24 Nisan'da göstermelik çağdaşlık ve modernlik uğruna 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek, kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan, aslında işgal altındaki İstanbul'un aydınımsı bir devamı olan malumlara inat bugün diyoruz ki 'Hepimiz Türküz'" dedi.
NAHÇİVAN'DA ORTAK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
'TÜRK VE MÜSLÜMAN OLDUĞUMUZ İÇİN KATLETTİLER'
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim de Hocalı'da Türk ve Müslüman oldukları için katledildiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde Kars'ta, Erzurum'da, Iğdır'da ve bir çok bölgelerde olmuş hadiseler, katliamlar aynen Hocalı'da olanın bir tecessümüdür. Çünkü o zaman da 1992'de de bizleri Türk ve Müslüman olduğumuz için katlettiler" diye konuştu.
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