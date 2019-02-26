Yıldırım: İhanet şebekelerine asla fırsat vermeyeceğiz

Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzincan Mitingi öncesinde yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın bugün doğum günü olduğunu hatırlattı.

Erdoğan'ın doğum gününde Erzincanlılar ile olduğunu aktaran Yıldırım, Erdoğan'a doğum günü sürprizi için hazırlanan videoyu izletti.

Yıldırım, Erzincan demenin Türkiye demek olduğunu anlatarak, şunları ifade etti:

"Erzincan demek enkaz altından çıkar çıkmaz komşusunu düşünmek, ona yardım etmek demektir. 1939'da enkazdan çıktık, 1992'de enkaz altından çıktık ve bugün dimdik ayaktayız. Hamdolsun kardeşliğimizi bozmak isteyen ihanet şebekeleri muvaffak olamadılar. Allah Türkiye'nin düşmanlarına fırsat vermesin. Rabbim birlik ve düzenimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin emanetine sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızla bizim yol arkadaşlığımız bir ömür arkadaşlığıdır. Hamdolsun ki bu kardeşlik hukukuyla ülkemize ve büyük milletimize güzel hizmetler verdik. Gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz".

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

© AA / Binnur Ege Gürün Pakdemirli: Tanzimde nohutun kilosu 5.5, mercimek 4.5, pirinç haftaya 6 lira

"Türkiye'nin hukukunu çiğnemek isteyen, kardeşliğimize zarar vermek isteyen ihanet şebekelerine asla fırsat vermeyeceğiz. Bunun karşısında en önce Erzincan duracak. Kalbinde fesat olanlar, ihanetten nemalananlar varsın istediklerini yapsın. Biz bize yakışanı yapacağız."

PAKDEMİRLİ: ERZİNCAN'DA TARIMSAL HASILAMIZ 3 MİSLİ ARTTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Erzincan'ın medeniyetler şehri ve tarihi İpek Yolu'nun durağı olduğunu söyledi.

Erzincan'ın havası ve gölleriyle tarım hayvancılık merkezi olduğunu anlatan Pakdemirli, "Bakanlığımızın gözü ve kulağı Erzincan'ın üzerindedir. Biz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın himayeleri doğrultusunda Erzincan için çok çalıştık" dedi.

Pakdemirli, 16 yılda Erzincan'a 500 milyon lira hibe sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Erzincan'da tarımsal hasılamız 3 misli arttı. Orman ve su alanında da 600 milyon lira yatırım yaptık. Erzincan için 16 yılda yaptıklarımızdan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü sadece yaptıklarımızla değil yapacaklarımızla Erzincan'ın gönlünde yer edinmek istiyoruz. Tercan Çatak Dere Göleti sulamasını hizmete aldık, Kemah Doğanbey Barajı'nı bitiriyoruz. Aksu Deresi üzerine inşa edilmekte olan 150 bin dekarlık alanın sulanması ve Erzincan'a içme suyu sağlayacak 100 milyona mal olacak Turna Çayırı Barajı'nı da 2019'da bitireceğiz. 90 milyon liraya mal olacak Dalga Barajı inşaatı sözleşmesi 7 Ocak'ta imzalandı, inşaatına yakında başlanacak. İnşallah Erzincan'da büyük işler yapacağız".