Türkiye tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye'yi çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilecek "Mavi Vatan 2019 Tatbikat"ı yarın başlayacak.
Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Deniz Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.
Tatbikatın amacının jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak olduğunu belirten Bağcıoğlu, NATO tatbikat planlama esaslarıyla uyumlu olacak şekilde 6 aylık bir planlama süreci uygulandığını kaydetti.
Bağcıoğlu, karargahların jenerik senaryoya istinaden harekat planlama süreçlerini işlettiğini ve bu planların milli ve yerli olarak geliştirilen Deniz Harp Oyunu Sisteminde denenerek tatbikatın bilgisayar destekli olacak şekilde icrasının sağlandığını bildirdi.
165 KİŞİLİK EKİP SEVK VE İDARE EDİYOR
Tatbikatın, Deniz Harp Merkezi Komutanlığında kurulan 165 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edildiğini aktaran Bağcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm denizlerde çok yüksek harekat temposuyla faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetlerimiz bu tatbikata da dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılım yüzdesiyle iştirak etmektedir. Bu çerçevede tatbikata 13 fırkateyn, 6 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 gemiyle, ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT, SAS görev timleri, amfibi deniz piyade taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise Sahil Güvenlik gemi ve botlarıyla iştirak edilmektedir".
'FİİLİ SİLAH ATIŞLARI EĞİTİMLERİNİN İCRA EDİLMESİ PLANLANIYOR'
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda ve Deniz Kuvvetlerinin, gemi uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği tatbikat esnasında Batı Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar NATO ve uluslararası görevlere de aynı kararlılıkla devam edildiğine dikkati çeken Tuğamiral Bağcıoğlu, "Bu kapsamda halen bir fırkateynimiz, 1 denizaltımız ve 1 deniz karakol uçağımız Orta Akdeniz'de Dynamic Manta NATO Tatbikatına, 1 fırkateynimiz Aden Körfezi'nde Deniz Haydutluğuyla Mücadele Harekatına, 1 korvetimiz Birleşmiş Milletlerin Lübnan'daki geçici kuvveti UNIFIL Harekatına ve 1 mayın avlama gemimiz NATO görev gurubuyla birlikte Romanya'da Poseidon Tatbikatına bu tatbikatla aynı dönemde iştirak etmektedir" şeklinde konuştu.
"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı 27 Şubat günü birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve İskendurun'dan hareketleriyle başlayacaktır" diyen Bağcıoğlu, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler, tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birlikleri tarafından ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimlerin icra edilmesinin planlandığını anlattı.
'BURGAZADA KORVETİMİZ İLK DEFA BÖYLE BİR TATBİKATA KATILACAK'
2-5 Mart tarihleri arasında Karadeniz, Eğe ve Akdeniz'de uluslararası suları da kapsayan bölgelerde aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun faaliyetinin icra edileceğini dile getiren Bağcıoğlu, şunları kaydetti:
"Tatbikat sonrasında 6-8 Mart tarihlerinde 'Donanmamız Halkımızı Kucaklıyor' temasıyla Trabzon'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 68 gemi tarafından 33 yurt içi liman ziyareti yapılacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır".
Bağcıoğlu, tatbikatta kullanılacak yerli gemi ve sistemlerle ilgili sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, silah sistemlerinin geliştirilmesinde yeni imkanlar ve kabiliyetler kazanıyor, özellikle milli ve yerli sistemler açısından. Bu tatbikatta Burgazada korvetimiz ilk defa böyle bir tatbikata katılacak. Bunun yanında envanterimize dahil olan ANKA ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Deniz Kuvvetleri tarafından deniz harekatında kullanılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla icra edilen koordineli harekatta UMTAS ve CİRİT silah sitemleri denenecek. Bunun yanı sıra değişik alanlarda birçok yeni sistem ve silahın denenmesini bekliyoruz".
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