Bakan Kasapoğlu: 2002'de Türkiye'de 1500 spor tesisi varken şimdi 5000 spor tesisi var

© REUTERS / Darren Staples Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: A Milli Futbol Takımı, son 8 yıl içinde 12 ilde 46 kez rakiplerini ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ettiği Sinop'un Durağan ilçesinden Boyabat ilçesine geçti. Kasapoğlu burada Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Burada kendisini karşılayan gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, hizmete sunulan salonun her zaman dolu olması gerektiğini belirterek, gençlerden spor yapmalarını istedi. Kasapoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.

'TÜRKİYE, CİDDİ MESAFE KATETTİ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'a yapılacak olan Sinop Dokuzoğlu Stadının temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 17 yıldır Türkiye çok ciddi mesafeler katetti. Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ulaşıma, teknolojiye, sanayiye, eğitime ve spora kadar pek çok alanda gerçekten ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar gerçekleştirilenleri çok çok daha ilerilere taşıdı. Bunlardan biri de spor biliyorsunuz. Gerçekten spordaki tesisleşmeye baktığımızda 2002 yılında 1500 adet spor tesisi varken, şimdi Türkiye'de 5 bin adet spor tesisi var. Bunun yanında yapımı devam eden projelendirilen tesisler var. Ve belediyelerimizi diğer kamu, kurum ve kuruluşlarımızı da dahil ettiğimizde bu sportif tesisleşme iki misline kadar çıkabiliyor. Elbette bunun yanında üniversite öğrencilerimiz için yurtlarımız var. Yatak kapasitemiz 192 bin 2002 yılında. Şu an 700 bin yatak öğrencilerimizin hizmetinde. İnşallah biraz sonra temelini atacağımız Sinop Dokuzoğlu Stadyumu da bunlardan biri olacak. Ben şimdiden sporumuza, gençliğimize, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.