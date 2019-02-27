İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz" dedi.

Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

'HDP HARİÇ DİĞER PARTİLERE SESLENİYORUM'

Bakan Soylu, "HDP hariç diğer partilere sesleniyorum. Geçen seçimde de söyledik, CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek, Saadet Partililere bütün partilere, bunları şımartma. Bunları şımartırsanız kaseti tekrar başa sarmaya çalışırlar. Bunlar ülkemize kayıptır, milletimize kayıptır. Bu da geleceğimize kayıptır" diye konuştu.

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla büyük bir dönüşüm geçirdiğine vurgu yapan Soylu, "Başı açığı da örtülüsü de Meclis'e giriyor mu? Giriyor. Peki ne oldu? Zayıfladık mı? Daha mı büyüdük? Cumhuriyetimiz daha güçlendi" değerlendirmesini yaptı.

'15 BİN YENİ POLİS ALINACAK'

Bakan Soylu, İstanbul'a 1200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın aleni bir ittifak olduğuna vurgu yapan Bakan Soylu, "Biz burada MHP'li kardeşlerimizle beraber aynı sofradayız. Temenni ederim ki Kılıçdaroğlu ile HDP'lilerle aynı masada otursun" ifadelerini kullandı.