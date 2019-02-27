AK Partili Turan: Bu seçimleri bir beka meselesi görüyoruz

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider'in proje ve aday tanıtım toplantısına katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin son dönemde muazzam bir dönüşüme kapı açtığını söyledi.

Cumhur İttifakı ruhuyla bu dönem bambaşka bir atmosfer yakalandığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti: "Şu anki mevcut belediye yönetimine baktığımızda kavga var, kapris var, aralarında çekişme var, aday sorunu var; heyecan yok, proje yok, hiçbir iddia yok, bundan daha yakın olmadık biz zafere. O yüzden biz hata yapmazsak bambaşka bir sonuç elde edebiliriz. Yanlış yaparsak bilin ki biz yanlış yapmış oluruz, 1 Nisan sabahı belediyeyi alamazsak sakın sorumlu aramayın. Aynaya baksın herkes sorumluyu görsün. Bu mesele Ayhan Gider meselesi değil. Bu mesele Çanakkale'nin tekrar tarihiyle barışma meselesi. Ben gittiğim her yerde şehitler diyarını temsil ettiğimi söylediğimde 'Merkez hala CHP'de mi?' denmesinden bıktım artık. O yüzden diyorum ki AK Parti Çanakkale'ye yakışır, Çanakkale en çok AK Parti'ye yakışır."

'İKİ LİDER DE BEKA DİYORSA BİR BİLDİĞİ VAR'

© AA / Erçin Top Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anlık siyasi liderler olmadığını ifade eden Turan, şunları kaydetti: "Eğer onlar bir şey söylüyorsa kulağımızı bir defa daha açmamız lazım. Eğer beka diyorlarsa bunun altlığı var. Sistem değişikliğini biz daha yeni yaptık. Türkiye'de sistem değişikliğinin oturmaması için, geri dönmek için, 'Yes sir' diyen Türkiye olsun diye uğraşan çok sayıda siyasi yapı var. O yüzden bu yolun geri dönmemesi lazım. Yerel seçimlerdir esas olan, ama biz biliyoruz ki tüm dünyada oynanan oyunlarda Türkiye'ye biçilen bir rol vardı. Bu rolü Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan yerle bir etti. Milletiyle beraber darbelerin karşısında durdu. Sistemi değiştirdi, güçlü yönetimi inşa etti. O yüzden S400'lerden tutun da Suriye politikasına kadar, Mısır'daki darbe girişiminden tutun da Türkiye'deki çukur operasyonlarına kadar Cumhurbaşkanımız bu millet adına masaya oturduğunda, halk desteği zayıflamış denmemesi için, yerel seçimler bizim için bir beka meselesi. Mesele sadece çöp, çukur meselesi değil. O yüzden iki lider de beka diyorsa bir bildiği var."

Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beş sene boyunca bu ülkenin başkanı olacağına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Erdoğan, Suriye için masaya oturduğunda, Irak'taki sorunlarda masaya oturduğunda, Kuzey Kıbrıs'ın enerji meselesinde masaya oturduğunda zayıf Erdoğan olmaması, zayıf Türkiye olmaması için bu seçimleri bir beka meselesi görüyoruz. O yüzden iki kıymetli parti bir araya geldi, tüm hesaplara, hakaretlere, tiye almalara rağmen aynı masada kaldılar. Milletin vicdanında bu karşılık buldu. Sanki biz elli yıldan beri beraber yürüyormuşcasına dost olduk, omuz omuza yürüyoruz.

— Tabii ki iki siyasi parti, tüzel kişilik ve iki lider var. Parti propagandası farklı ama temel değerlerimizde özellikle tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet diyerek beraber yürümekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. O yüzden hiç kimse bizi, 'bu mesele beka meselesi' dediğimizde tiye almaya kalkmasın. Bilerek söylüyoruz. Bugün Fırat'ın doğusu, batısı tartışması bir beka meselesi değil mi? Oyları düşen bir Cumhur İttifakı hangi sebeple o masada daha güçlü olabilir? O yüzden beka meselesini inanarak söylüyoruz. Güvenerek söylüyoruz.