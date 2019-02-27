DW'nin haberine göre, Almanya’da Sauerland Grubu olarak bilinen terör hücresinin eski üyesi Adem Yılmaz, Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin ardından serbest bırakıldı. Avukatı Michael Murat Sertsöz Köln’de yaptığı açıklamada, müvekkilinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasının ardından cezasını Almanya’da tamamlamış olması nedeniyle serbest bırakıldığını açıkladı. Yılmaz, Almanya’da 11 yıllık hapis cezasının ardından tahliye edilmiş ve şubat başında sınır dışı edilerek doğduğu ülke olan Türkiye’ye gönderilmişti.

Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu’nun, Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti.

Adem Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından 'İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak', 'bombalı saldırı planlamak' ve 'insanların ölümünü göze alan saldırılar planlamaktan' suçlu bulunmuştu. Yılmaz, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski terör hücresi üyesi Türkiye’de serbest bırakıldı https://t.co/cbLmcR2C67 pic.twitter.com/PbKM1eGpBW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 26, 2019

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