Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu’nun, Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti.
Adem Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından 'İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak', 'bombalı saldırı planlamak' ve 'insanların ölümünü göze alan saldırılar planlamaktan' suçlu bulunmuştu. Yılmaz, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Eski terör hücresi üyesi Türkiye’de serbest bırakıldı https://t.co/cbLmcR2C67 pic.twitter.com/PbKM1eGpBW— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 26, 2019
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