Erdoğan'dan sosyal medya kullanıcılarına doğum günü teşekkürü

© AA / Sefa Karacan Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu

Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım… pic.twitter.com/Mi2uajwLrr — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) February 26, 2019

Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından "Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım" mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları kaydetti: "Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb'imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla."

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