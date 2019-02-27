Muazzez Ersoy: Cumhurbaşkanımıza çoğunlukla fotoğraf çerçevesi ve kitap hediye edildi

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sürpriz doğum günü hazırlayan sanatçılar arasında yer alan Muazzez Ersoy, kutlamaya dair detaylar paylaştı. Ersoy, "Cumhurbaşkanımıza çoğunlukla fotoğraf çerçevesi ve kitap hediye edildi" dedi.

Dün sanat dünyasından 40 kişilik bir ekip, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yaptı. Erdoğan'ın dünden bugüne fotoğraflarıyla süslü bir pasta yaptıran ünlüler, iyi dileklerini sundu:

© AA / Metin Aktaş Erdoğan'dan sosyal medya kullanıcılarına doğum günü teşekkürü

Emel Sayın, kutlama sonrası "Çok samimi ve güzel bir buluşmaydı. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, uzun ve güzel bir ömür diledim" dedi. Ahmet Özhan ise "Vatanımız, milletimiz için böyle koşturan biriyle beraber olmak hoştu. Kendisine nice yaşlar ve hayırlı hizmetlerinin devamını dilerim" dedi.

Sabah gazetesi muhabiri İlker Gezici, kutlamadan bazı detayları ve sanatçıların söylediklerini şöyle aktardı: