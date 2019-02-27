Dün sanat dünyasından 40 kişilik bir ekip, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yaptı. Erdoğan'ın dünden bugüne fotoğraflarıyla süslü bir pasta yaptıran ünlüler, iyi dileklerini sundu:
Emel Sayın, kutlama sonrası "Çok samimi ve güzel bir buluşmaydı. Kendilerine sağlıklı, hayırlı, uzun ve güzel bir ömür diledim" dedi. Ahmet Özhan ise "Vatanımız, milletimiz için böyle koşturan biriyle beraber olmak hoştu. Kendisine nice yaşlar ve hayırlı hizmetlerinin devamını dilerim" dedi.
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Sabah gazetesi muhabiri İlker Gezici, kutlamadan bazı detayları ve sanatçıların söylediklerini şöyle aktardı:
- Kalabalığın arasında kalan Bedia Akartürk'ü gören Erdoğan, "Sizin boyunuz kısa, lütfen öne geçin Bedia Hanım" dedi. Akartürk ise şunları söyledi: "Sayın Erdoğan'a 'Allah yolunuzu açık etsin, sizi başımızdan eksik etmesin' diye dua ettim. O da 'Enerjimi halktan alıyorum' dedi."
- Tolgahan Sayışman, "Böyle önemli bir organizasyona şahitlik etmek için oradaydım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza, usta karikatürist Tekin Aral'ın kızı Ayça Aral bir karikatür hediye etti. O an ilginçti" dedi.
- Yavuz Bingöl, hediye ettiği bağlamanın üzerine 'Heybenizden türkü ve şiir eksik olmasın, Allah size uzun ömür versin' diye yazdırdı.
- Muazzez Ersoy, "Cumhurbaşkanımıza çoğunlukla fotoğraf çerçevesi ve kitap hediye edildi" ifadesini kullandı.
- Özdemir Erdoğan, "Benim için güzel bir hatıra oldu. Sıhhati için dua edeceğim" diye konuştu.
- Cengiz Kurtuoğlu, "Allah onu milletimizin başından eksik etmesin" dedi.
- Ceyhun Çelikten "Sayın Erdoğan'a, bu milletle birlikte aynı yolda nice seneler yürümesini diledik" dedi.
- Altan Çetin, "Hepimizle tek tek ilgilendi, misafirperverlik gösterdi" görüşünü dile getirdi.
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