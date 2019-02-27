4.1 milyon euro dolandırılan İnan Kıraç: Paramın izini buldum

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olduğunu iddia eden kişilerin dolandırdığı iş adamları arasında Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın da bulunduğu öğrenildi. Kıraç, parasının izini Çin'de bulduğunu belirtti.

Fransa sınırlarını aşan ve 40 ülkede 150 kadar kişiyi kapsayan dolandırıcılık organizasyonunun mağdurları arasında Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın da bulunduğu öğrenildi. Kıraç'ın 4.1 milyon euro dolandırıldığı ifade edildi.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Kıraç ile arasında geçen diyaloğu okurlarına şöyle aktardı:

"Önceki akşam Vehbi Koç ödül töreninde İnan Kıraç'a rastladım. Fransa'da organize olmuş bir çete tarafından dolandırıldığını okumuştum.

'Geçmiş olsun' dedim. Kıraç tamamen insani nedenlerle kendinden istenen 4.1 milyon euro'yu ödemiş. 'Ancak paranın bir Çin bankasına yatırılması istenince şüphelendim. Buradaki Fransa Büyükelçiliği'ni arayınca iş ortaya çıktı' diyor.

Neyse para hala o Çin bankasındaymış. Ancak bloke edilmiş. Olayla ilgili araştırma tamamlanınca İnan Kıraç'a iade edilecekmiş. Yine de ucuz atlatmış. Çünkü Uzakdoğu'daki bu tür dolandırıcılık olaylarında genellikle para daha o gün, Makao kumarhanelerinin birine giriyor ve orada buharlaşıyor, izi kayboluyor."