'Davutoğlu'nun partisinin ne zaman kurulacağı belli oldu' iddiası

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde miting meydanında "Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor" ifadesini kullanmıştı.

Sözcü muhabiri Veli Toprak, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasıyla eleştirdiği ismin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti

"Davutoğlu'nun yeni parti çalışması yaptığı ve 31 Mart'tan sonra bir deklarasyon ile açıklayacağı ifade ediliyor" diyen Toprak, devamında birtakım iddialar ileri sürdü:

‘AK PARTİ İSTER YÜZDE 35, İSTER YÜZDE 55 OY ALSIN, BİZ YOLA ÇIKIYORUZ'



"Hatta Davutoğlu'nun, 'AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın biz yola çıkıyoruz' dediği bildirildi. Yeni parti için mayıs ayında deklarasyon, eylül ayında ise kuruluş hazırlığı yapılıyor. Abdullah Gül'ün parti kurucusu olmayacağı, AKP'li eski bakanlar Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün gibi isimlerin ise bu hareketin içinde yer alacağı öğrenildi. Yeni Parti hareketinin, AKP'den de 10 milletvekili ile dirsek temasında olduğu da bildirildi. AKP'li eski bakan, milletvekillerinin yönetici kadrosunda yer alacağı yeni parti, mayıs ayında yayınlanacak bir deklarasyon ile kamuoyuna duyurulacak. Açıklamada, Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, kültür ve hukuk alanında ‘çıkmaza' girdiği vurgulanacak."