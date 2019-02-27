'MHP tabanında ittifaka destek yüzde 48'

CHP’ye gelen anket sonuçlarında partinin pek çok büyükşehirde avantajlı konumda olduğu belirtildi. Anket sonuçlarında ayrıca, MHP tabanında AK Parti ile ittifaka destek oranının yüzde 48'de kaldığı görüldü.

© AA / Mustafa Çiftçi Erdoğan'ın 'Güvenmiyorum' dediği anket şirketlerinden açıklamalar

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 31 Mart'taki yerel seçim için hazırlanan anket sonuçları değerlendirildi. Buna göre MHP tabanında Cumhur İttifakı'na destek oranın yüzde 48 olduğu belirtildi.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, CHP'nin dünkü MYK toplantısında yerel seçimlere yönelik anket sonuçları ele alınırken, sandık güvenliğine ilişkin bir sunum yapıldı.

CHP'ye gelen anket sonuçlarında partinin pek çok büyükşehirde avantajlı konumda olduğu belirtilirken, AK Parti seçmeninin yüzde 18'inin CHP'ye oy vermeyi değerlendirdiği sonucu da ortaya çıktı. Sonuçlara göre İyi Parti tabanında CHP ile yapılan işbirliğine destek oranı yüzde 70'lere çıkarken; MHP tabanında ittifak kapsamında AK Parti'ye destek oranlarının ise yüzde 48'de kaldığı belirtildi.