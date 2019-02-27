'MHP tabanında ittifaka destek yüzde 48'

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, CHP'nin dünkü MYK toplantısında yerel seçimlere yönelik anket sonuçları ele alınırken, sandık güvenliğine ilişkin bir sunum yapıldı.
CHP'ye gelen anket sonuçlarında partinin pek çok büyükşehirde avantajlı konumda olduğu belirtilirken, AK Parti seçmeninin yüzde 18'inin CHP'ye oy vermeyi değerlendirdiği sonucu da ortaya çıktı. Sonuçlara göre İyi Parti tabanında CHP ile yapılan işbirliğine destek oranı yüzde 70'lere çıkarken; MHP tabanında ittifak kapsamında AK Parti'ye destek oranlarının ise yüzde 48'de kaldığı belirtildi.
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