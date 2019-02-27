Koçulu cinayetinin faili CHP'den meclis üyesi adayı

Eski MHP milletvekili Atilla Kaya ile birlikte 1980 yılında solcu müteahhit Koçulu'yu bıçaklayarak öldüren Yenişeker, CHP'den meclis üyesi adayı oldu.

Artı Gerçek'e konuşan Yenişeker, "Biz o davayı gömdük. O defteri kapattık, yeniden açılmasının kimseye faydası yok" dedi.

1980'de solcu müteahhit Mithat Koçulu’yu öldüren Mustafa Yenişeker İYİ Parti kontenjanından CHP Kartal belediye meclis üyesi adayı oldu.https://t.co/K8p860CmdC pic.twitter.com/1hFOFLL89m — Artı Gerçek (@artigercek) 23 февраля 2019 г.

​Yenişeker, "İşkence ortamında arkadaşlarımız ve ben olmayan suçları dahil kabul ettik. Ben yazarım, şu anda yayınlanan bir şiir kitabım var. Atilla Kaya ile beraber yargılandım. Bunlarla anılmak beni rahatsız eder. Evet, o kişi benim. Doğrudur, ancak biz demokrasiye inanan arkadaşlarla itilafa düşmek istemeyiz" ifadelerini kullandı.

'O KATİLİN SEÇİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Yenişeker'in açıklamaların ardından adaylığa tepki gösteren İlhan Koçulu, yakın akrabası Mithat Koçulu'nun katilinin CHP'den meclis üyesi olarak aday gösterilme kararının geri çekilmesini istedi.

​Odatv'ye konuşan Koçulu, "Umarım geri çekerler. Çekmezlerse 10 Mart'tan sonra bir açıklama yaparak kampanya yürüteceğim. Biz kanımızla bu demokrasi inşasına ailecek katkı verdik. Şimdi bizim oylarımızla o katilin seçilmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Atilla Kaya ve Mustafa Yenişeker, Kars'tan Erzurum'a bir ihale için gelen Mithat Koçulu'yu takip edip bıçaklayarak öldürmüştü. Kaya ve Yenişehir, Erzurum'daki Erzurum-Ağrı-Kars-Artvin Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nin 24 Haziran 1985'te verdiği kararla idam cezasına çarptırılmıştı.

Gerekçeli kararda Kaya ve Yenişeker'in, siyasi görüş ayrılığı nedeniyle Koçulu'yu öldürmekten idam cezasına mahkum oldukları, ardından bunun müebbet hapis cezasına çevrildiği şu ifadelerle yer almıştı:

"Sanıklar Atila Kaya ve Mustafa Yenişeker'in 19.6.1980 tarihinde, siyasi görüş ayrılığı nedeniyle öldürmeye karar verdikleri maktül Mithat Koçulu'yu olay günü öğlen saatlerinden itibaren başlayarak akşam üzerine kadar sürekli olarak izledikleri, kararlarını gerçekleştirmek için en uygun gördükleri yer ve zamanda maktülü bıçaklayarak öldürdükleri, böylece her iki sanığın taammüden adam öldürmek suçunu işledikleri, toplanan delillere ve edinilen vicdani kanaata nazaran sabit olmakla her iki sanığın eylemlerine uyan TCK'nun 450/4 maddesi uyarınca idam cezası ile mahkumiyetlerine, her iki sanık hakkında tertip edilen idam cezası TCK'nun 59/1 maddesi uygulanarak yerine müebbet ağır hapis cezası ile mahkumiyetlerine…"

Kaya ve Yenişeker çıkarılan af ile serbest kalmıştı.