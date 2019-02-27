MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: 1 değil 2 yeni parti geliyor, çekirdek kadrolarını önemli ölçüde biliyorum

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yerel seçimden sonra bir değil, iki yeni parti kurulacağını iddia etti. Kulat, iki partinin de çekirdek kadrolarını önemli ölçüde bildiğini ileri sürdü.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim sonrası, konuşulanların aksine bir değil, iki yeni parti kurulacağını iddia etti.

Söz konusu iki partiden birinin liderinin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu ileri süren Kulat, diğer parti için de "Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli" dedi.

Kulat'ın paylaşımları şöyle:

"Bilinenin aksine tek parti değil 2 farklı parti var. Birinin lideri Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli. Ana gövde de pek çok Eski ve mevcut AK Partili siyasetçi var. Programından teşkilatına genel merkezinden amblemine her şeyi hazır. Diğeri Ahmet Davutoğlu oluşumu. Her iki yeni parti oluşumu da ayrı yürüyor ama zaman zaman koordinasyon ya da istişare ediyorlar."

YENİ PARTİ: bilinenin aksine TEK PARTİ değil 2 FARKLI PARTİ.



Birinin lideri ALİ BABACAN ve Abdullah GÜL destekli… Ana gövde de pek çok Eski ve mevcut Ak Partili siyasetçi var. Programından teşkilatına genel merkezinden amblemine Her şeyi HAZIR.



Diğeri Ahmet Davutoğlu oluşumu — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) February 27, 2019

Her iki YENİ PARTİ olusumu da ayri yürüyor ama zaman zaman koordinasyon yada istişare ediyorlar.



Çıkış söylemleri EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA ve KUTUPLAŞMA KARŞITLIĞI üzerine kurgulanırken Ahmet Davutoğlu'nun oluşumunda Milliyetçi söylem, Ali BABACAN oluşumunda Liberal söylem olacak. — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) February 27, 2019

​'İKİ PARTİ SADECE AKP'DEN DOĞMUYOR DİĞER PARTİLERDEN DE İSİMLER VAR'

"Bilinenin aksine bu iki yeni parti sadece AK Parti'den doğmuyor. Şu an aktif olarak başka partilerde siyaset yapan önemli konumlarda oturan siyasetçilerle de konuşuyorlar. Bu iki yeni partinin olası engellemeleri engellemek için mevcut iki partiyle de garip bir temasları var."

Bilinenin aksine bu İKİ YENİ PARTİ sadece AK PARTİ den doğmuyor. Şu an aktif olarak başka partilerde siyaset yapan önemli konumlarda oturan siyasetcilerle de konuşuyorlar.



Bu İKİ YENI PARTİ nin olasi engellemeleri (!) engellemek için mevcut 2 partiyle de garip bir temasları var — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) February 27, 2019

​'​İKİ PARTİ DE PARLAMENTER SİSTEM VADEDİYOR'

"Bu iki yeni parti güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle geliyor. Son olarak her iyi siyasi oluşum da anketlere güveniyor mu? Bilmiyorum ama kesinlikle anketleri çok merak ediyorlar. Neyse şunun şurasında 1 Nisan'a ne kaldı? Baktılar olmuyor 1 Nisan şakasıydı derler."

Her İKİ YENI PARTI de GÜCLENDIRILMIŞ PARLEMENTER SİSTEM vaadiyle geliyor.



Son olarak HER İKİ SIYASI oluşum da ANKETLERE GÜVENİYOR MU? bilmiyorum ama kesinlikle ANKETLERI ÇOK MERAK EDİYORLAR😊



Neyse Şunun şurasında 1 Nisana ne kaldı?

Baktılar olmuyor 1 NİSAN ŞAKASIYDI derler — MEHMET ALİ KULAT (@malikulat) February 27, 2019

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