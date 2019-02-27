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10:39 27 Şubat 2019
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    Mehmet Ali Kulat

    MAK Danışmanlık Başkanı Kulat: 1 değil 2 yeni parti geliyor, çekirdek kadrolarını önemli ölçüde biliyorum

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yerel seçimden sonra bir değil, iki yeni parti kurulacağını iddia etti. Kulat, iki partinin de çekirdek kadrolarını önemli ölçüde bildiğini ileri sürdü.

    MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kişisel Twitter hesabında 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim sonrası, konuşulanların aksine bir değil, iki yeni parti kurulacağını iddia etti.

    Söz konusu iki partiden birinin liderinin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu ileri süren Kulat, diğer parti için de "Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli" dedi. 

    Kulat'ın paylaşımları şöyle:

    "Bilinenin aksine tek parti değil 2 farklı parti var. Birinin lideri Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli. Ana gövde de pek çok Eski ve mevcut AK Partili siyasetçi var. Programından teşkilatına genel merkezinden amblemine her şeyi hazır. Diğeri Ahmet Davutoğlu oluşumu. Her iki yeni parti oluşumu da ayrı yürüyor ama zaman zaman koordinasyon ya da istişare ediyorlar."

    ​'İKİ PARTİ SADECE AKP'DEN DOĞMUYOR DİĞER PARTİLERDEN DE İSİMLER VAR'

    "Bilinenin aksine bu iki yeni parti sadece AK Parti'den doğmuyor. Şu an aktif olarak başka partilerde siyaset yapan önemli konumlarda oturan siyasetçilerle de konuşuyorlar. Bu iki yeni partinin olası engellemeleri engellemek için mevcut iki partiyle de garip bir temasları var."

    '​İKİ PARTİ DE PARLAMENTER SİSTEM VADEDİYOR'

    "Bu iki yeni parti güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle geliyor. Son olarak her iyi siyasi oluşum da anketlere güveniyor mu? Bilmiyorum ama kesinlikle anketleri çok merak ediyorlar. Neyse şunun şurasında 1 Nisan'a ne kaldı? Baktılar olmuyor 1 Nisan şakasıydı derler."

    Etiketler:
    Yeni parti, kulis, anket, MAK Danışmanlık, Twitter, Mehmet Ali Kulat, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Türkiye
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