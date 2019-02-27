PTT Genel Müdürü Bozgeyik görevden alındı

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevden almalar devam ediyor.

© AA / TCDD Genel Müdürü Apaydın görevden alındı

Bu kapsamda PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı ve yerine Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) Aysel Kandemir getirildi.

AYSEL KANDEMİR KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olan Kandemir, Hacettepe Üniversitesi'nde bilişim hukuku; ABD Colorado Üniversitesi'nde ise sayısal telekomünikasyon şebekeleri alanlarında yüksek lisans yaptı.

Kandemir, daha önceden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesi olan Kandemir, İngilizce ve Fransızca biliyor.