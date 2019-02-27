Tuzla'daki kötü koku soruşturmasında 1 gözaltı

İstanbul Tuzla'da paniğe neden olan kötü kokuyla ilgili soruşturmada vidanjör sürücüsü gözaltına alındı.

Tuzla İçmeler mahallesinde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.

Şoförün kullandığı vidanjörden örnek alındı, araç Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi.

Mahallede yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.

Koku nedeniyle yapılan ölçümlerde hidrojen sülfür değerleri yüksek çıkmıştı. Kanalizasyon sistemine kimyasal atık karıştırıldığı tahmin edilirken, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'sabotaj ihtimali olabileceğini' ifade etmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan soruşturma başlatmıştı.