Yargıtay Başkanı Cirit: Ben af çıkarılmasına karşıyım

Yargıtay Başkanı Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısında konuştu.
Cirit, burada "Af çıkarılmasına karşıyım" ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor…
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, af talepleriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Cirit, "Af çıkarılmasına karşıyım" dedi.
Yargıtay Başkanı Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısında konuştu.
Cirit, burada "Af çıkarılmasına karşıyım" ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor…
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