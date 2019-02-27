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12:14 27 Şubat 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    Reuters: AK Parti'ye yakın kaynak 'İmamoğlu daha çok destek buluyor, anketlerin çoğunda Yavaş önde' dedi

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Reuters'ın aktardığına göre AK Parti'ye yakın bir kaynak, "İstanbul'daki gelişme biraz sürpriz oldu, çünkü Yıldırım oyları hızla yükseltir diyorduk ama İmamoğlu'nun daha çok destek bulduğu görülüyor. Ankara'da parti tarafından yaptırılan anketlerin neredeyse tamamında Yavaş önde" dedi.

    Reuters'ın aktardığına göre, AK Partili yetkililer, genel merkezin yaptığı anketlerde Türkiye genelinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 36.8-38 aralığına geldiğini, MHP'nin ise yüzde 10.5-11 aralığında olduğunu belirtiyorlar.

    Haberde, yetkililere göre bu ayın başında beş olan Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki farkın 1.5'e inmesi ve Ankara'da Mehmet Özhaseki ile Yavaş arasındaki üç puanlık farkın kapanmamasında ekonomideki gelişmelerin etkili olduğu öne sürülüyor.

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    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    Reuters'ın AK Parti'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye genelinde AK Parti'nin oy oranında Erdoğan'ın başlattığı kampanyanın olumlu etkilerinin kendini göstermeye başladığı belirtilerek, "Ancak İstanbul'da İmamoğlu, Yıldırım ile arasındaki farkı 1.5 puana kadar indirdi. Farkın buraya gelmesi dikkat çekici. Ankara'da ise Yavaş aradaki farkı 2.5-3 puan aralığında tutuyor. Türkiye genelinde bir miktar yükseliş varken iki şehirde ekonomideki gelişmelerin etkisi oldu" dedi.

    BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM

    AK Parti'ye yakın kaynak, büyükşehirlere yönelik halen endişe duyan partililer olduğunu kaydederek, "İstanbul'daki gelişme biraz sürpriz oldu, çünkü Yıldırım oyları hızla yükseltir diyorduk ama İmamoğlu'nun daha çok destek bulduğu görülüyor. Ankara'da parti tarafından yaptırılan anketlerin neredeyse tamamında Yavaş önde. Bu iki şehre bakanlar ve Erdoğan daha fazla ağırlık vererek, şu anki görünümü değiştirmeye çalışacak" ifadesini kullandı.

    Aynı kaynak, İstanbul ve Ankara için geçerli olan 'endişe verici' durumun Antalya ve Bursa gibi bazı iller için de söz konusu olduğunu vurguladı.

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    Üç anket firması: Mansur Yavaş önde
    AK Partili bir yetkili, "Ekonomide bazı adımlar atılmalı, bu güven ve refah algısı yeniden seçmene verilmeli ama kur dışında çok sağlam değil göstergeler. En zayıf tarafımız bu. Şu an anketlerde çıkan durum ağırlıklı olarak bu tablonun sonucu" dedi.

    CHP'li bir yetkili de ittifak olarak bazı büyükşehirleri AK Parti'nin elinden alma ihtimallerinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Anketler ve sahada bunun izlerini görüyoruz. Büyük ihtimalle Ankara'da ipi göğüsleriz, İstanbul'da da kazanmayı ciddi şekilde bekliyoruz" görüşünü dile getirdi.

    KONSENSUS: İSTANBUL VE ANKARA'DA YARIŞ BIÇAK SIRTI

    Konsensus Genel Müdürü Murat Sarı ise hem İstanbul hem de Ankara'da adaylar arasında 'bıçak sırtı' bir yarış yaşandığını belirtti.

    "İstanbul'da çok nefes nefese bir yarış var. Her iki tarafa da gidebilecekmiş gibi, hem CHP hem AK Parti'ye gidebilecek şekilde bir sonuç çıkıyor" dedi ve bunun gerekçelerini şu sözlerle anlattı:

    "İstanbul'da belediye hizmetlerinden bir memnuniyetsizlik var. İmamoğlu tanındıkça beğeni oranı yükseliyor. Kimsenin ummadığı kadar yüksek. Hizmet memnuniyeti dışında, bir de yeni yüzler, yeni isimler istiyor vatandaş."

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    © AA /
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    "Ankara'da da İstanbul'daki gibi bir yarış olduğunu düşünüyorum; iki aday da çok kuvvetli. Dolayısıyla bu aşamadan sonra projeler, partilerin genel durumu, meclis üyelikleri, ilçe belediye başkanlıkları özellikle büyükşehirlerde devreye girecek" diyen Sarı, iktidar partisinin oy oranlarında özellikle ekonomik gelişmelerin etkisine şu sözlerle dikkat çekti:

    "Her dört seçmenden üçü geçim sıkıntısı çektiğini belirtiyor; kendi düzeyinde tabii.. Seçmen davranışını direkt olarak etkileyen faktörlerden bir tanesi ülke ekonomisi. Tüm hesaplamalara baktığınızda Ak Parti'nin en azından altı ile sekiz puan önde olması gerekirdi ama bıçak sırtı duruma gelmiş durumda ki, bugünkü durumun çok büyük etkisi var burada."

    MEHMET ALİ KULAT: İSTANBUL VE ANKARA'DA AK PARTİ ADAYLARI ÖNDE

    Mehmet Ali Kulat
    © Fotoğraf : Twitter
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    MAK Araştırma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise İstanbul ve Ankara'da AK Parti adaylarının kazanma ihtimalini daha yüksek görüyüro.

    İstanbul'da 12 puan önde başlayan Yıldırım'ın İmamoğlu ile arasındaki farkın 6-7 puana kadar düştüğüne dikkat çeken Kulat, çalışmalara yeni başlayan Yıldırım'ın arayı tekrar açabileceğini belirtirken, İmamoğlu'nun ise toplumsal bir karşılık bulmaya başladığının altını çizdi.

    "İstanbul'da Mustafa Sarıgül ve DSP faktörü etkin; DSP'nin toplamda 1.5-2 puanlık bir etkisi olabilir. Bu da CHP'nin aleyhine bir durum oluşturur" diyen Kulat, bunların da etkisiyle Yıldırım'ın seçimi kazanabileceğini belirtti.

    Ankara'da Mansur Yavaş'ın altı-yedi puan önde başladığını, halen üç-dört puan önde olduğunu belirten Kulat, "Ama önümüzdeki günlerde bu açık kapanabilir, çünkü iktidar tüm imkanlarını sahaya sürecek, öyle görünüyor" dedi.

    Ancak Kulat, AK Parti ile ortak olan MHP'nin oylarının bir kısmının halen Yavaş'ın yanında durduğuna vurgu yaptı.

    Etiketler:
    destek, aday, belediye, anket, yerel seçim, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık, AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Özhaseki, Binali Yıldırım, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Ankara, İstanbul, Türkiye
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