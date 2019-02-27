Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımına cumhur ittifakı ile 'zillet ittifakı'nı karşılaştıran bir de görsel ekledi.