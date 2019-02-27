CHP'li Karalar: Adana'yı mutsuz insanların kenti olmaktan çıkaracağız

Adana Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, CHP Yüreğir Belediye Başkanı Kamuran Karaca ile birlikte mahalle ve kahvehane toplantılarını sürdürdü.

Kışla Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle toplantısına İYİ Parti ve CHP İlçe Başkanları da katıldı. "Halkçı Zeydan" sloganları ile konuşmasına başlayan CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, şunları söyledi:

‘ADANA ÇOK GERİDE KALDI'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre "Bir zamanlar mutlu insanların bulunduğu Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Adana, her açıdan geri kaldı. Bizler Adana'yı yeniden hak ettiği mutlu insanların yaşadığı kentler arasına sokacağız. Seyhan'da başlattığımız değişim ve gelişimi tüm Adana'ya yayacağız. Bundan en büyük payı da Yüreğir alacak. Adana sadece kebaptan ibaret değil, Adana'mızı ekonomik yönden de sosyal yönden de her alanda geliştireceğiz."

‘EKMEK VEREN TARAFTAYIZ'

Çalışmaların büyük bir başarıyla sürdüğünü ve Adanalının 31 Mart için kararını verdiğini ifade eden Karalar, "Adanalı bizi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyor. Bunu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Rakiplerimizde bunun farkına varınca aslı astarı olmayan iftiralarla karşımıza çıkıyorlar. Biz başkan olduğumuzda Büyükşehir Belediyesi'nden çalışanları işten çıkaracakmışız. Yok böyle bir şey. Biz hayatımız boyunca kimseyi ekmeğinden etmedik tam tersine ekmek veren olduk. Bu konuda alnımız açık. Emekçi işini yapıyorsa hangi partiden olursa olsun bizim çalışma arkadaşımızdır" dedi.

BİRLİKTE KALKINDIRACAĞIZ

CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca'da, Seyhan'da son 5 yılda gerçekleştirilen belediye hizmetlerini örnek alarak Yüreğir'in kalkınmasına katkı sunacaklarını söyledi. Büyükşehir'de Zaydan Karalar, Yüreğir'de de kendisinin başkanlığında uyumlu bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Karaca, "Yüreğir'i hep birlikte el ele vererek kalkındıracağız" diye konuştu.