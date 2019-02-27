Sit alanına imar barışı yok: 2 bin 145 kaçak yapı yıkılacak

Bir dizi programa katılmak için Sivas'ta bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 ilde 2 bin 145 kaçak yapının tespit edildiğini, bunların yıkılacağını söyledi.

Peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması sürecine dair açıklamada bulunan Kurum, "İlk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 64 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıların da en kısa zamanda yıkımlarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu dün Kültür ve Turizm Bakanımızla da konuştuk, böyle bir karar aldık. Kapadokya bölgemiz bu anlamda bizim en önemli değerlerimizden birisidir. Diğer taraftan tüm Türkiye genelinde de toplamda 20 ilde 2 bin 145 kaçak yapının tespiti yapıldı. Artık resmi süreç başlatıldı, bu süreçlerin tamamlanmasına müteakip kaçak yapıların yıkımlarını da gerçekleştiriyor olacağız. 18 ilde de tespit çalışmalarımız devam etmektedir."