Gökçek: CHP'liler, adaylar belli olduktan sonra psikoloğa gitmeye başladı

Gökçek'in paylaştığı videoda, Barış Yarkadaş'ın "CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük" ifadelerini kullandığı görülüyor.
ŞİMDİ CHP’LİLERİN KILIÇDAROĞLU’NA DERS VERMEK İÇİN DSP’YE YÖNELDİĞİNİ SÖYLÜYORUM DİYE, GÖKÇEK BİZLE KAFA BULUYOR DEDİNİZ DEĞİL Mİ?— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) February 27, 2019
BAKIN CHP MV BARIŞ YARKADAŞ NE SÖYLÜYOR “CHP’LİLER CHP ADAYLARI BELLİ OLDUKTAN SONRA PSİKOLOĞA GİTMEYE BAŞLADI”
HADİ CHP’LİLER BUNA NE DENECEK? pic.twitter.com/zWBhoiDY7x
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