Gökçek: CHP'liler, adaylar belli olduktan sonra psikoloğa gitmeye başladı

CHP'li Barış Yarkadaş'ın açıklamalarını gündeme getiren Melih Gökçek, "Şimdi CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'na ders vermek için DSP'ye yöneldiğini söylüyorum diye, Gökçek bizle kafa buluyor dediniz değil mi? Bakın CHP milletvekili Barış Yarkadaş ne söylüyor ‘CHP'liler CHP adayları belli olduktan sonra psikoloğa gitmeye başladı.' Hadi CHP'liler buna ne denecek?" dedi.

​Gökçek'in paylaştığı videoda, Barış Yarkadaş'ın "CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük" ifadelerini kullandığı görülüyor.