Okmeydanı'nda gezi parkı eylemleri sırasında başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan için olay yerinde keşif yapılacak.

Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava bugün devam etti.

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın aktardığına göre, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı, HDP Milletvekilleri Oya Ersoy, Ahmet Şık, Musa Piroğlu, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve Maltepe Gülsuyu'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik takip etti.

Duruşmada tanık polis Bayram Gözükara'nın ifadesi dinlendi.

'BERKİN ELVAN'IN VURULDUĞUNU 1 YIL SONRA BASINDAN ÖĞRENDİK'

Duruşmada ifade veren tanık polislerden Hasan Pekşen şunları söyledi:

"Okmeydanı'nda E-5 viyadük üzerinde görev yapıyorduk. O dönem kimsenin gaz fişeği ile vurulduğunu duymadık. Berkin Elvan'ın vurulduğunu bir yıl sonra basından öğrendik. Sanık Fatih Dalgalı'yı basından biliyorum. Kendisi tanıdığım arkadaşlarıma benzemiyor."

AVUKATTAN DURUŞMA ESNASINDA GÜLEN HAKİME TEPKİ: CÜBBEMDEN CESARET ALIYORUM

Duruşmada Elvan ailesinin avukatı Can Atalay ile üye hakim arasında tartışma yaşandı. Avukat Atalay üye hakime "Telefona gülümseyerek bakamazsınız. Böyle olmaz" dedi. Üye hakim ise Atalay'a "Haddinizi biliniz. Oradan cesaret almayın" yanıtını verdi. Atalay'ın bu sözlere yanıtı ise "Ben cübbemden cesaret alıyorum" oldu..

KEŞİF İSTENDİ

Duruşmanın devamında Avukat Can Atalay olay yerinde keşif isterken, Avukat Çiğdem Akbulut da tutuklama talep etti.

Taleplerin ardından mahkeme ara karar için duruşmaya ara verdi.

DAVA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme davayı 8 Mayıs'a erteledi. 10 Nisan'da da keşif yapılması kararlaştırıldı.