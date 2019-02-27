Kılıçdaroğlu: Yerel seçimlerde yeni bir tarih yazacağız

Batman'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgadan uzak duracağız, yerel seçimlerde yeni bir tarih yazacağız, yeni bir başlangıç yapacağız" dedi. Kılıçdaroğlu, işsizliğin en temel sorunlardan biri olduğunu ifade ederek, "Kuyruklara varlık kuyruğu diyorlar. Allah'tan korkmuyorlar, Trump'tan, Merkel'den korkuyorlar" diye konuştu.

Partisinin Konak, Büyükçekmece ve Çankaya belediye başkan adaylarıyla birlikte Batman'a giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sason'da halka seslendi.

© AA / Ahmet Bolat Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi kim yönetiyorsa krizin sorumlusu odur

Kılıçdaroğlu, "Sason aslında görkemli tarihi olan bir ilçedir. Gözü kör olsun, tütünü kapattılar. Dışarıdan tütün getiriyor, nohut, mercimek, et ithal ediyorlar. En sonunda soğan da ithal ettiler. Allah'tan korksalar memleket bu hale mi gelirdi? Trump'tan, Merkel'den korkuyorlar. Çocuklar yatağa aç giriyorsa bunların boynuna. En büyük dert memleketi kuru soğana muhtaç edenlerdir" dedi.

"İşsizlik en temel sorunlarımızdan biridir" diyen Kılıçdaroğlu, "Batman için işsizliğin başkenti diyorlar. Diyarbakır'da 587 kişi alınacak bir kuyruk var, sonu görülmüyor. Ne olacak bunun sonu? Efendim dış güçler yaptı şu yaptı, bu yaptı. İyi de bu ülkeyi 17 yıldır dış güçler mi yönetiyor. Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar bize" ifadesini kullandı.

'SÖZ VERDİM, CAMİYİ AÇACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

— Hani size söz verdim ya; meydan yapacağız, cami yapacağız diye. 3 belediye başkanı ile beraber geleceğiz, o meydanı ve camiyi Allah'ın izniyle açacağız.

Batman'da vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Hani size söz verdim ya; meydan yapacağız, cami yapacağız diye… 3 belediye başkanı ile beraber geleceğiz, o meydanı ve camiyi Allah'ın izniyle açacağız.#YerelSeçim2019 pic.twitter.com/WPOT4NhK70 — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 27 февраля 2019 г.

​- Dışarıdan tütün ithal ediyorlar, canlı hayvan ithal ediyorlar, o kuyruklara varlık kuyruğu dediler. Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korksalar memleket bu hale gelir miydi? Allah'tan korkmuyorlar, Trump'tan, Merkel'den korkuyorlar.

'YEREL SEÇİMLERDE YENİ BİR TARİH YAZACAĞIZ'

© AA / Metin Aktas Erdoğan: Şimdiki kuyruk yokluk değil bereket kuyruğu

- İşsizlik en telem sorunlarımızdan biridir. Batman için işsizliğin başkenti diyorlar. Diyarbakır'da 587 kişi alınacak bir kuyruk var sonu görülmüyor. Ne olacak bunun sonu, efendim dış güçler yaptı şu yaptı bu yaptı. İyi de bu ülkeyi 17 yıldır dış güçler mi yönetiyor.

— Cennet gibi bir ülkede hep birlikte beraber yaşayabiliriz dedik. Bu ülkede herkesin mutlu olabileceği bir tablo inşa etmek zorundayız. İnşallah yerel seçimlerde yeni bir tarih yazacağız, yeni bir başlangıç yapacağız. İstanbul'u, İzmir'i, Bursa'yı, Mersin'i, Adana'yı, Ankara'yı Allah'ın izniyle alacağız.

— İstanbul'da yaşayan insanlar nefes almak için CHP'li belediyelere geliyor. Biz size inanıyoruz, size hizmet etmek hakka hizmet etmek demektir. Biz size hizmet etmeyi kutsal bir görev olarak görüyoruz. Bir çocuk yatağa aç girmezse, Türkiye'de de huzur olur.