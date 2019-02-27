Yavaş'tan Özhaseki'ye afiş jesti

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Mansur Yavaş'ın ekibine ulaşarak, Beypazarı'nda bir dizi program gerçekleştirecek olan rakibi Mehmet Özhaseki'nin afişlerinin kendi afişleri üzerine asılması için ricada bulundu.

Konuşmalarında sürekli olarak temiz siyasetin önemini vurgulayan Yavaş, söz konusu isteği saygıyla karşıladı.

Odatv'nin aktardığı habere göre Yavaş, miting süresince kendi afişlerinin üzerine Özhaseki'nin afişlerinin asılmasını hoşgörüyle karşılayacaklarını belirtti.

Yavaş'ın olumlu yanıtının ardından, ilçede Özhaseki'nin afişleri asıldı.