Özgür Gündem davası: Nesin, Fincancı ve Önderoğlu'na 7.5 yıla kadar hapis istemi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma eylemine katılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yazar Ahmet Nesin ve gazeteci Erol Önderoğlu hakkında 7.5 yıla kadar hapis talep edildi.

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma için başlatılan 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği' kampanyasına katılarak gazetenin 1 günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Aziz Nesin'in yargılandıkları davada savcı mütalaasını açıkladı.

© AFP 2018 / OZAN KOSE Özgür Gündem davasında 5 gazetecinin hapis cezası kesinleşti

Savcı, sanıkların 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Korur ile Önderoğlu katılırken, Nesin ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada savcısı Abdullah Gül, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 'Suç işlemeye tahrik', 'Suçu ve suçluyu övme', 'Örgüt propangadası' suçlarından Nesin, Fincancı ve Önderoğlu'nun 1 yıl 6 aydan 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.