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17:29 27 Şubat 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Biz tökezlersek coğrafyamızda her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Türkiye
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    Seçim dönemlerinin birlik ve beraberliğe yönelik saldırıların arttığı dönemler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder" dedi.

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin mesajlar verdi.

    Recep Tayyip Erdoğan - güneş gözlüğü
    © AP Photo / Federico Gambarini
    Erdoğan: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır
    Erdoğan, "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek" ifadesini kullandı.

    Erdoğan, "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner. Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder" diye konuştu.

    "Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    'BU SEÇİMLERİ SAĞ SALİM GERİDE BIRAKTIĞIMIZDA 4.5 YILLIK KESİNTİSİZ İCRAAT DÖNEMİ OLACAK'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Bazı Kanaat Önderlerini kabul etti.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu'dan kanaat önderleriyle görüştü
    - Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.

    — Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar.

    — Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4.5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Avrupa, Amerika, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Mısır, Kuzey Afrika, Türkiye
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