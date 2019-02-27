Tuzla'daki kötü koku soruşturmasında gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

© AA / Metin Tokgöz Tuzla'daki kötü koku soruşturmasında 1 gözaltı

İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı.

Tuzla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.A, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli C.A., "çevreyi kasten kirletmek" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli C.A.'nın adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.