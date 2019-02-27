Tuzla'daki kötü koku soruşturmasında gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Tuzla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen C.A, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan şüpheli C.A., "çevreyi kasten kirletmek" suçundan adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşların ihbarı üzerine, AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme yapılmış ve kokunun kaynağının belirlenmesi için numune alınmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise kokuya ilişkin dün, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan soruşturma başlatmıştı.
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