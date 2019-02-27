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19:03 27 Şubat 2019
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    Binali Yıldırım

    Yıldırım: Sorunları torunlara bırakacak değiliz

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gönül belediyeciliğiyle İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmanın boyunlarının borcu olduğunu belirterek, "İstanbul'un sorunlarını biliyoruz. Sorunları torunlara bırakacak değiliz." dedi.

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    © Fotoğraf : İHA
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    Çekmeköy Taşdelen'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, AK Parti iktidarının hizmetlerini anlatarak, hem kendisi hem de Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz için destek istedi.

    'ÇEKMEKÖY'E DÜNYANIN EN İYİ METROSUNU YAPTIK'

    Çekmeköy'ün genç bir ilçe olmasına rağmen kısa sürede gelişerek bütün İstanbul'un ilgisini çeken duruma getirildiğini aktaran Yıldırım, "Çekmeköy'e dünyanın en iyi metrosunu yaptık. Dünyada metrolar arasında yarışma oldu. Çekmeköy metrosu, sürücüsü olmayan metrolar arasında dünyanın en iyisi seçildi. Çekmeköy'e de en iyisi en güzel yakışır" diye konuştu.

    Yıldırım, yeni bir seçime sayılı günler kaldığına dikkati çekerek, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Büyükşehir Belediyesi için kendisinin, Çekmeköy Belediyesi için de Ahmet Poyraz'ın yarışacağını hatırlattı.

    'YILDIRIMLAR ÇAKSIN VE ÇEKMEKÖY AYDINLANSIN'

    Binali Yıldırım, "Durmak yok, yola devam. Çekmeköy'ün metrosu bitti ama iş bitmedi. Daha bunun ikinci etabı var. Bu metro, Yenidoğan'a, Taşdelen'e ve Sultanbeyli'ye kadar gidecek bölümleri var. İnşallah, yıldırım hızıyla buradaki metroyu da bitireceğiz. Sadece metro değil. Çekmeköy, karşı mahallelerini buraya bağlayacak kavşaklar, alt, üst geçitler ve yeşil alanlar da kısa sürede tamamlanacak. O halde 31 Mart'ta bir poyraz estirelim, yıldırımlar çaksın ve Çekmeköy aydınlansın. İnşallah her şey çok daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

    'MÜBAREK ŞEHRE BORCUMU ÖDEMEYE GELİYORUM'

    Binali Yıldırım
    © Fotoğraf : DHA
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    Halkta heyecan, coşku ve aşk oldukça kendilerinin de aynı duygularla hizmete devam edeceklerinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

    "16 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hızlı tren rüyasını gerçeğe dönüştürdük. İnternetle Türkiye'nin doğusunu batısını, kuzeyini güneyini, her tarafını donattık. İnsanımızın her türlü rahatlığı elde etmesi için var gücümüzle çalıştık. Şimdi ise bu mübarek şehre borcumu ödemeye geliyorum. Sizlerin desteğiyle Çekmeköy de İstanbul'u da dünyanın en iyileri arasına sokacağız. Gönül belediyeciliğiyle İstanbul'u dünyanın parmakla gösterilen şehirleri arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunu Çekmeköy ile birlikte başaracağız. İstanbul'un sorunlarını biliyoruz. Sorunları torunlara bırakacak değiliz. 1 Nisan'dan itibaren, yıldırım hızıyla yıldırım projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Türkiye'de yaptık İstanbul'da da yapacağız".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, MHP, AK Parti, Ahmet Poyraz, Binali Yıldırım, Çekmeköy, İstanbul, Türkiye
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