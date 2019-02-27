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19:58 27 Şubat 2019
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    Hakan Fidan

    MİT Başkanı Hakan Fidan, YÖK'te konferans verdi

    © AA /
    Türkiye
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    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Dr. Hakan Fidan, 'Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi' konulu konferans vermek üzere YÖK'te akademisyenlerle bir araya geldi.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
    © AA / Ali Balıkçı
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    MİT Başkanı Fidan, konferans öncesinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç ile görüştü.

    Başkanı Saraç'ın makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından YÖK Konferans Salonu'nda MİT Başkanı Fidan tarafından verilen "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferansa geçildi.

    Yükseköğretim tarihimizde bir ilk niteliğinde olan konferansa Ankara Valisi Vasip Şahin, YÖK Üyeleri, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Türkiye'deki bütün üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki yöneticiler ve akademisyenler katıldı.

    Başkan Saraç'ın konuşmasının ardından MİT Başkanı Dr. Hakan Fidan tarafından "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" konulu konferans verildi.

    ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÖLGEYİ BEKLEYEN RİSKLER

    Başkan Fidan, "Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi" başlıklı konuşmasında; küresel gelişmelerin genel değerlendirmesini yapmasının ardından, bölgesel alandaki güvenlik değerlendirmesine yer vererek, önümüzdeki dönemde bölgemizde yaşanması muhtemel gelişmeler ile ülkemizi bekleyen risklere değindi.

    Başkan Fidan, konferansta yaptığı konuşmada ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumundan bahsederek şunları kaydetti:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan
    © Fotoğraf : DHA
    Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti
    "Teknolojik gelişmelerin ve imkânların da etkisiyle, ulus devletlerin çatıştığı klasik rekabet ortamından, bireylerin devletleri tehdit edebildiği, asimetrik çatışmaların yaşanabildiği uluslararası bir düzen ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki gelişmeler ve krizler arası etkileşim, ülkemizin iç, dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kılmaktadır.

    'İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ŞART'

    Ülkemizin istikrarını, bağımsızlık ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan yararlanmaktadır. Devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin taşeron olarak yoğun şekilde kullanılması, iç ve dış tehditlere karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesini gerektirmektedir.

    Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir."

    Etiketler:
    konferans, açıklama, ÖSYM, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Milli İstihbarat Teşkilatı, Yekta Saraç, Hakan Fidan
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