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21:32 27 Şubat 2019
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    CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer

    Soyer, tekerlekli sandalye ile Kemeraltı’nı gezecek

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısına katılan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 9 Mart günü saat 10.00’da tekerlekli sandalye kullanan 10 yıllık sekreteri Nur Özgül ile birlikte Kemeraltı Çarşısında tekerlekli sandalye ile dolaşacağını söyledi.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf: Facebook
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    Seferihisar Belediye Başkanı ve CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odasının meclis toplantısına katıldı. Toplantıda hem projelerinden bahseden hem de meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Soyer, "Benim bir asistanım var, (Nur Özgül) 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kendisi tekerlekli sandalye kullanıyor. 9 Mart sabah 10.00'da tekerlekli sandalyeyle Kemeraltı'na gidip göreceğiz hanyayı Konya'yı. Nereye gidiyoruz, nerede çukur varmış, beraber göreceğiz. Maksat şov yapmak değil, gerçekten oradaki vatandaşlarımızın ne tür sıkıntılarla karşılaştığını yerinde görmek, farkındalığı artırmak. Herkesin bunu görmesini istiyorum" dedi.

    'GEREKİYORSA ANJİYO, GEREKİYORSA KALP MASAJININ ŞİMDİ VAKTİ'

    İzmir'in tarihte Akdeniz çanağının ticaret hacmini tek başına yapan bir kent olduğunu vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Sonra bazı damarlar tıkanmış ve kan kaybı yaşanmaya başlamış. Şimdi o damarları açmanın, gerekiyorsa anjiyo, gerekiyorsa kalp masajının şimdi vakti. Güneş, iklim, bereketli topraklar, berrak deniz, kadim kültür Hepsi duruyor. Aslında hikayeyi başka bir yere büyütmek, zenginleştirmek mümkün. Ben bu nedenle siyaset yapıyorum. Bu coğrafyanın potansiyellerinin bize başka bir hayat seviyesi vereceğine inanıyorum ve bunun mümkün olduğunu biliyorum. Yaşadığımız hikayenin bir takdiri ilahi değil takdiri idari olduğunu düşünüyorum. Eğer İzmir demokrasiye sık sıkıya sarılırsa ve bu kaynakları büyütme konusunda aynı aşkı, vizyonu, paylaşıp kol kola girerse bunun önünde engel yok. Tek engel ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı anlayışa teslim olmak bir İzmir ideoloji, İzmir menfaatleri etrafında olmak yetecektir. Omuz omuza dayanışma içinde olmayı başarırsak bu mümkün".

    'DÜNYANIN HİÇBİR METROPOLÜNDE FLAMİNGO ÜREMİYOR'

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : İHA
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    "Dünyanın hiçbir metropolünde flamingo üremiyor. Burada ürüyorsa bizim denizimiz temiz demek. Bunu dünyaya anlatmıyorsak büyük hata yapıyoruz" diyen Soyer, İzmir'in kültürel zenginliklerini sıralayarak, "Biz bunu ekmeğe dönüştüremiyorsak bu ya cehalettir ya hıyanettir. Buna sessiz kalamayız. Kentin turizmdeki payını, tarımdaki payını artırmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

    'GEREKİRSE ÖZELLEŞTİRECEĞİZ, PROFESYONELLERDEN HİZMET ALACAĞIZ'

    Fuar İzmir'in yanına kongre merkezi yapacaklarını ve bu merkezin uluslararası bir proje yarışmasıyla projelendirileceğini belirten Başkan Soyer, "İzmir'e anıtsal yapı kazandırmak istiyoruz. Fuar İzmir'de yapageldiğimiz fuarlar var ama orada bir ay boş geçmemeli. Buna tahammülümüz yok. Fuar İzmir, senenin en az 11 ayı mutlaka yaşamak zorunda. Örneğin süs bitkileri peyzaj fuarını neden yapmayalım? Yapacağız. Birçok sektörle ilgili fuar yapacağız. Gerekirse özelleştireceğiz, profesyonellerden hizmet alacağız; ne gerekiyorsa yapacağız ama 11 ay fuar yaşayacak. Biri Alaçatı, biri Foça'da olmak üzere en az iki tane kongre merkezi yapacağız. Bu ilçelerimizde turizm 6 ay ile sınırlı. Onun dışında dükkanlar kapatılıyor ve herkes bekliyor. Bunu yaşatmamız lazım. Böyle kentte sağlık turizmini başarmak zorundayız. Bu sadece tıp turizm değildir. Sağlık turizmi, iyi yaşam hali demektir. Bunun turizmini yapacağız. Biz zeytinyağının farkındalığını artırmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

    'KÖRFEZE KÖPRÜ PROJESİNE İYİ BAKMIYORUM'

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
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    Körfeze köprü projesine olumlu bakmadığını ifade eden Soyer, "İzmir'in ulaşım master planı, ‘2030'a kadar ihtiyaç yok' diyor. 2030'da yapılacağına o gün karar verirsiniz. Karşısında Kuş Cenneti var. Coğrafyanın en büyük nimeti flamingoların yok olması demek" diye konuştu.

    'İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOK TALİHSİZDİ'

    Soyer, bürokratik engellere ilişkin bir meclis üyesinin sorusuna da şu yanıtı verdi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi çok talihsizdi. 400 yılla yargılanıyorsanız önünüze gelene imza atmaktan çekinirsiniz. Bu bütün Büyükşehir makinesini zora sokan ve tüm İzmir'e yansıyan bir şey oldu. Şimdi başka bir şey başlatacağız. İzmirlilere hizmet etme aşkını canlandıracağız. Bütün çalışan arkadaşlarım bilecek ki bu kentin değerini büyüten bir şey yapıyor olacaklar. Bürokrasideki tıkanıklık bu ruh haliyle çok ilgilidir. Bürokratik engelden çok manevi bir ruh halinden bahsediyoruz. Asıl çözülmesi gereken budur".

    'SEFERİHİSAR'DA MECLİS ÜYESİ BULUNMAYAN MHP İLE GRUP TOPLANTILARI YAPTIK'

    Tunç Soyer, bir meclis üyesinin "Ülkücülerden oy alacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Mutlaka düşünüyorum. 2014 yılında yerel seçime girdik, Seferihisar'a başkan seçildim, 10 CHP, 5 AK Parti meclis üyesi var MHP yok. Biliyorum ki Seferihisar'da yüzde 15-20 arası MHP'nin her zaman oyu vardır. Seçim bitince ilçe başkanı ve yönetim kurulunu davet ettim. ‘Bu şehirde sabit oya sahipsiniz ama seçim böyle tecelli etti, mecliste temsil edilmiyorsunuz. Bu doğru değil. Gelin her ay sizle de grup toplantısı yapalım' dedim. Biz 5 yıldır MHP ilçe yönetimi ile grup toplantısı yapıyoruz. Mesele o mecliste temsil edilmeyen kim varsa bunun yapılması. Bu İYİ Parti de olabilirdi. Yerelde siyaset, merkezin yürüttüğü ayrışmalara düştüğü anda kente zarar veriyor. Benim bütün anlatmaya çalıştığım şey budur. Kutuplaştırıcı siyaset diline teslim olmayacağız".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, HDP, AK Parti, İYİ Parti, MHP, CHP, Nur Özgül, Tunç Soyer, Seferihisar, Kemeraltı, İzmir, Türkiye
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