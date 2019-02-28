Soylu'dan muhalefete: Millete açık toplantı yapın da boyunuzun ölçüsünü görelim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz ne güzel açık açık AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldik, salonlarda toplantı yapıyoruz. Madem HDP'den, PKK'dan bu kadar destek alıyorsunuz, Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu oturun, onlarla beraber bizim yaptığımız gibi millete açık, şeffaf toplantılar yapın da boyunuzun ölçüsünü görelim" dedi.
Bakan Soylu, Ankara Siteler Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, babasıyla bir anısını anlatırken, "Babam da iyi bir siyasetçiydi. İşin kolayını anlatmak için bana bir şey söyledi. Dedi ki 'Bizim duruşumuz nerededir biliyor musun?' Ben de nerededir baba dedim. 'Yerini kolay bulman için söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi nerdeyse, biz onun karşısındayız.' dedi. Çocukluğumdan beri bu laf benim kulağımdadır." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, daha sonra Şair Baki Kültür Merkezi'nde "Gençlerle Buluşma" programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada ise Soylu, Cumhur İttifakı'nın karşısında kurulmuş 'şer ittifakı'nın alenen terörle yan yana durduğunu, üç kuruşluk oy için, iki tane belediye başkanlığı için teröre moral verdiğini ve borazanlığını yaptığını savunarak, şu görüşlerini paylaştı:
— Bugün bir araya geldik çünkü bugün Türkiye'de partilerin çok ötesinde bir mücadele vardır. Bugün seçimin tarafları şu veya bu parti değildir. 31 Mart yerel seçimi, bu milletin istikrarını, refahını, huzurunu, kardeşliğini dert eden evlatları ile bunlardan rahatsız olanların, PKK'yı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi kendine yoldaş edinenlerin arasında geçecek seçimdir. Çok net ve açık.
- Bu seçimde ne CHP'nin ne Saadet'in ne İYİ Parti'nin ne de bunların çimentosu HDP'nin belediyecilikle ilgili bir iddiaları söz konusu değildir. Onların amacı, bu seçimlerde belediyeleri merkezdeki siyasete payanda yapmak, bu yolla Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaktır. Belediyelerden güç alıp PKK'ya verecekler. Belediyelerden güç alıp Türkiye'yi Orta Doğu'ya, Müslüman coğrafyasına sırt çevirtecekler. Belediyelerden güç alıp, sınırımızın altında olan bitene gözümüzü yumar bir hale getirecekler. Bunların hiçbirinin derdi yol yapmak, park yapmak, gençlere istihdam sağlamak değildir. Varsa yoksa Tayyip Erdoğan, varsa yoksa milli irade, varsa yoksa 15 Temmuz'un rövanşını alabilmek. Tek dertleri budur, kıskançlıkları budur, hırsları budur.
- Bunların hedefleri Ankara'dır. Bu kadar net ve açık. Bunu ilk kez söylüyorum. Ankara'da bu mağlubiyeti Cumhur İttifakı'na tattırmak için topyekün çullanıyorlar. Her türlü bel altı muameleyi burada gerçekleştirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bütün dünya ajanslarına 'Cumhur İttifakı Ankara'da kaybetti.' diye, onların ve terör örgütlerinin iştahını kabartacak bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar. HDP ile kol kola giriyorlar. Biz ne güzel açık açık AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldik, salonlarda toplantı yapıyoruz. Madem HDP'den PKK'dan bu kadar destek alıyorsunuz, Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu oturun onlarla beraber bizim yaptığımız gibi millete açık, şeffaf toplantılar yapın da boyunuzun ölçüsünü görelim.
— İstanbul'da ve Ankara'da kullandığımız oy, Silopi'ye selam olacak'. diyor. 'Aynı oyu kullanacağız ve buradan kazandıracağız ve bu rövanşı alacağız'. Neyin rövanşını alacaklar? Evlatlarımızın yaptığı mücadelenin rövanşını alacaklar. 6-7 Ekim'de yaktılar, yıktılar onları devam ettirecekler. Çukur operasyonlarının rövanşını alacaklar. Bunlara bu rövanşı vermemek lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesine PKK'yı bulaştırmayın. Bu kadar açık ve net.
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