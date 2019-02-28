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01:21 28 Şubat 2019
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    Erdoğan: Çad ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız

    Erdoğan: Çad ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çad ve Afrika ülkeleriyle işbirliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Uganda'da
    © AA / Kayhan Özer
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

    Erdoğan, görüşmelerde iki ülke arasında atılacak adımlar üzerinde değerlendirmeler yapıldığını belirterek, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel, eğitim alanlarında neler yapılabileceğini görüşme fırsatını bulduklarını söyledi.

    Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno'ya geçen sene göreve başlama törenine katılarak Türkiye'ye ve şahsına gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

    Çad ile dört anlaşma imzaladıklarını kaydeden Erdoğan, "Şu an ticaret hacmimiz 60 milyon dolar civarında. Bu rakam, çok basit bir rakam. Bizim 82 milyon nüfusumuz var, 15 milyon şu anda kendilerinin nüfusu var. Topladığımız zaman 97 milyon gibi bir nüfus ortaya çıkıyor ki bu ticaret hacminin ne kadar az olduğunu göstermesi bakımından önemli. Şimdi en kısa sürede bu ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarmanın azmi ve kararlılığı içinde olacağımızı teyit altına aldık" ifadelerini kullandı.

    Özel sektörü Çad ile ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ettiklerini dile getiren Erdoğan, Itno'ya bu kapsamda Türk girişimcilere sağladığı destek için teşekkür etti.

    THY'NİN ÇAD'A SEFERLERİ İKİDEN ÜÇE ÇIKACAK

    İnşaat alanından savunma sanayine kadar Türk şirketlerinin Çad ile gerçekleştirdikleri projelerin göğüs kabarttığını ifade eden Erdoğan, "Nitekim bu ziyaret vesilesiyle Türkiye- Çad İş Konseyi Toplantısı, görüşmelerimiz öncesinde gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde ise Karma Ekonomik Komisyonumuzun toplantısını yapmayı planlıyoruz. Türk Hava Yollarının Çad'a düzenlediği seferleri 1 Nisan'dan itibaren haftada ikiden üçe çıkarmayı planladık" diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin Çad'ın geleceğine ve insan sermayesine verdikleri değerden ötürü ikili ilişkilerde öncelikli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Yüzlerce Çadlı öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz ki bu yıl itibarıyla bu sayı 903'tür, 903 Çadlı öğrenci ülkemizde. Ülkemiz Çadlı öğrencilerin en çok eğitim gördüğü yabancı ülkelerden bir tanesi. Bu yakın ilişkilerin bir göstergesi olarak, dostum Debi'ye Karabük Üniversitesi tarafından yarın fahri doktora unvanı tevdi edilecektir. Bu merasim de YÖK'te gerçekleştirilecektir." bilgisini verdi.

    'ÇAD VE AFRİKA ÜLKELERİYLE İŞBİRLİĞİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAYA KARARLIYIZ'

    Görüşmelerde terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını aktaran Erdoğan, Çad ile işbirliğini sürdürme kararlılığını teyit ettiklerini anlattı.

    FETÖ ile mücadeledeki desteğiyle Çad'ın, Türkiye ile bu alanda örnek bir dostluk sergilediğinin altını çizen Erdoğan, terör örgütünün Çad'taki okullarının geçen sene Maarif Vakfına devredildiğini söyledi.

    Erdoğan, adalet ve eşitliğe dayanan uluslararası düzenin savunucusu olarak Afrika ile ilişkilere önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Karşılıklı saygı, eşit ortaklık, adalet ve kazan kazan esasına dayalı olarak bu sac ayağını korumak durumundayız. Bu nedenle kıta (Afrika) ülkelerine yönelik sergilenen kibirli, mücadeleci tavırları asla tasvip etmiyoruz. Çad ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetiyle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Bu vesileyle de gerek bizim kendilerine, diplomatlar sitesinde ayırdığımız 4 bin metrekarelik yer, onlar da aynı şekilde bizlere 10 bin metrekarelik yer tahsis ettiler. Şimdi her iki taraf süratle buralardaki büyükelçiliklerimizi, gerek rezidansları gerek kançılaryasını bitirmek süratiyle hizmetlerimizi çok daha kararlı bir konuma taşımış olacağız".

    Etiketler:
    İşbirliği, FETÖ, THY, İdris Debi Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika, Çad, Türkiye
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