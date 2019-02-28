Oktay: İstikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruz

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiliyoruz. Türkiye sahip olduğu genç ve nitelikli işgücü kaynakları, iç pazar kapasitesi ve istikrarla gelişen altyapısı, disiplinli finans sektörü ve rekabetçi özel sektörüyle bölgede ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline de gelmiştir. Ekonomimizin rekabetçi yapısını geliştirebilmek ve iş yapma ortamını daha da iyileştirebilmek için yatırım, üretim, ihracat ve finansman üzerindeki vergi yüklerini de büyük ölçüde azalttık, azaltmaya da devam ediyoruz" dedi.
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Fuat Oktay, "Türkiye'nin hangi badireleri atlatarak bugünlere geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yakın geçmişte uygulanan parlamenter sisteminin, koalisyon hükümetleri, bitmeyen siyasi krizler ve yaşanan bu siyasi krizlere bağlı olarak ekonomik belirsizliklere neden olması hepimizin hafızalarında yerini korumakta. Parlamenter sistem sebep olduğu belirsizlik ortamının yanı sıra çok başlılığın hüküm sürdüğü hantal ve yavaş işleyen bir idari sistem olarak yine onlarca yıldır tartışmalarımızın ana gündem maddesini teşkil etti. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca çok başlılığın neden olduğu erkler arasındaki çatışma ve bu çatışma ikliminin ekonomimize ve iş dünyasına verdiği büyük zaralar da yine hafızalarımızda" ifadelerini kullandı.
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