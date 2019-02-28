'Kaynağım, 'Babacan artık Gül'le birlikte hareket etmiyor, Davutoğlu ile yakınlaşabilir' dedi'

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yerel seçim sonrası parti kuracağı iddiasına dair bir yazı kaleme aldı.

"AKP içinde, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ekseninde dönen, çıkacağı söylenen 2 parti iddialarına bakalım" ifadesini kullanan Takan, "Erdoğan, Bahçeli'ye mektup yazdı" başlığıyla yayımlanan yazısında şu iddialara yer verdi:

"Geçen bir yazımda 'AK Baba'lardan bahsetmiştim. Ahmet Davutoğlu'nun partileşme çabalarına değinerek AKP içindeki küskün ağır topların Ali Babacan ile bir formül arayışı içinde olduğunu bildirmiştim. Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok. Bu partileşme çabaları içinde yer alan önemli bir isimden beni de hayrete düşüren bir bilgi aldım. Kaynağımın iddiası; 'Artık, Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor'. Ahmet Davutoğlu da, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor. Araları oldukça soğuk. Ne zaman Ahmet Davutoğlu bahsi açılsa Gül'ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini biliyorum. Peki, 'abisi' gibi Abdullah Gül'e bağlı olan Ali Babacan'a ne oldu? Kaynağımın belirttiği gibi, onlar arasındaki ilişki de eskisi gibi değil. 'AK Baba'lar Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı beraber harekete geçirecek formülü bulmuş. Şöyle anlatılıyor;

'Ahmet Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekten çok güçlü ve çok seviliyor. Büyük bir sempati var kendisine. Ali Babacan da Batı'da çok seviliyor ve çok güçlü. Bu iki güç yan yana gelecek. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde bir partileşme olacak. Ali Babacan bu işe sıcak bakıyor ve yaklaştı.'"