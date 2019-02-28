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07:39 28 Şubat 2019
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    Fatih Mehmet Maçoğlu

    'Komünist Başkan' Maçoğlu'ndan HDP'ye: Biz dostlarımıza zafer ilan etmeyiz

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    Türkiye
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    Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkan adaylığı nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Son yapılan ankette HDP'nin gerisinde görüldüğü hatırlatılan Maçoğlu, "Bizim kazanımımız onların kaybı değil, onların kazanımı bizim kaybımız değil. Biz dostlarımıza zafer ilan etmeyiz"

    Tunceli Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu, Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'a konuştu.

    "Son yapılan ankette HDP'nin gerisinde görünüyorsunuz" hatırlatması üzerine şunları kaydetti:

    Fatih Mehmet Maçoğlu
    © Fotoğraf : Twitter/Fox TV
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    "Bizimle HDP arasında geçiyorsa iyidir. O zaman hiç tartışmaya gerek yok. Çünkü bizim kazanımımız onların kaybı değil, onların kazanımı bizim kaybımız değil. Dost kurum dedim. Biz dostlarımıza zafer ilan etmeyiz. Biz zaferi dostlarımızla paylaşırız. Bizim geleneğimizin bu konuda dostlarıyla samimiyeti nettir. Sadece bir kurum için değil Türkiye'de ki bütün demokrasi kuvvetlerinin tamamı için söylüyoruz."

    Ayhan'ın diğer soruları ve Maçoğlu'nun yanıtları şöyle:

    - Başkanlığınız döneminde yaptığınız projeler ses getirdi. "Komünist Başkan" olarak bir üne kavuştunuz…

    Bu kadar kötü, bu kadar sıkıntılı bir dönemde galiba dünya yeniden tanımlanıyor. Sosyalistlere bir ihtiyaç duyulmaya başlandı. İyi yönetemeyen kapitalizme karşı, aydınlığa, iyiye olan özlemdir dile gelen. Bu süreçte devrimci, halkçı yönetim programları halkın çıkarlarını, ezilenlerin, yoksulların çıkarlarını savunduğundan kaynaklanıyor aslında biraz da. Artık dünyada tüm insanlar kendisini yönetimde görmek istiyor.

    - Ovacık'taki projelerinizi Tunceli'de uygulayacağınızı söylüyorsunuz. Tunceli'ye dair projeleriniz neler?

    Fatih Mehmet Maçoğlu
    Twitter
    Tunceli anketinde HDP adayları, 'Komünist başkan' Maçoğlu'ndan 10 puan önde
    Dersim'in tarım kenti olabilme ihtimali var. 7 ilçesi etrafı hayvancılığın da gelişebilme ihtimalinin olduğu yerler. Bütün bu yapılanların teknikle buluşabilme yeri olabilir Dersim. Bir de Dersim'in turizm potansiyeli yüksek. Turizme dair bir çalışma yapılabilir… O kadim toprakların kültürel dokusunu da geliştirmek gerekiyor. Doğal ürünlerin satıldığı mağazaları da 5-6 büyükşehire daha yaymayı hedefliyoruz. Talep nereden geliyorsa orada tüketim kooperatifleri kuruyoruz. Gelen karla hem öğrencilere burs hem bir sonraki dönem üretimi destekleme hem de eğer o bütçeye ulaşılırsa kreşlere, rehabilitasyon merkezlerine, tarımda kullanılacak makinelere kullanacağız.

    - Ücretsiz ulaşım ve indirimli su Tunceli merkezde uygulanacak mı?

    Bizler gittiğimiz her yerde o şehrin meclisleriyle yönetimini savunan insanlarız. Belediyesini aldığımız yerlerde halkın çıkarlarını savunmak gibi bir programımız söz konusu. Dolayısıyla tamamıyla suyun belediyenin çıkarı olmasında dolayı bundan vazgeçebiliyorsunuz. Su satılamaz, temel bir ihtiyaçtır. Ama kooperatifler kurulmuş esnaf sanatkârlar odasına bağlı alanlara dahil söz söyleyemiyoruz. Kooperatifleri kurulmamış alanlara dair belediyelerin sefer yapma hakkı söz konusu. Evet kooperatiflerin kurulmadığı mahallelerde öyle çalışmalar yapacağız. Ama Dersim aynı zamanda 150-200'e yakın minibüs hattının kooperatifin olduğu bir şehir. Biz bu arkadaşlarla oturup konuşacağız bu kararları alacağız. Onların da çıkarlarını halkın çıkarlarıyla paralel olarak düşüneceğiz. Çünkü onların da yaşamlarını sürdürebilmesi için bir çalışmanın olması lazım. Bunların hepsi halk meclislerinde tartışılacaktır.

    - Sosyalist aday Alper Taş Beyoğlu Belediye Başkanlığı için yarışıyor. Düşünceniz nedir?

    Alper Taş
    © Fotoğraf : DHA
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    Alper başkanın o sosyalist anlayışı ve halk meclisleri ile ilgili açıklaması önemliydi. ‘Halkı yönetime koyacağız' kelimesi. Terzi'den gelen 1970'lerin sonundaki o anlayışın bir ihtiyaç olarak görülmesi önemlidir. Alper başkanın seçilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.

    - HDP'den teklif geldi mi?

    Hiçbir siyasi partiden, hiçbir kurumdan, dernekten, STK'den bana teklif gelmedi. Benim kurumum Sosyalist Meclisler Federasyonu. Diğer tarafta Devrimci Güç Birliği adında dost kurumlarımız var. Kurum bunlarla ilgili görüşmeler yapmış ama sonuçta bir araya gelemediler. Biz dost kurumlarla karnaval havası içerisinde yarışacağız.

    'BİZ DE KAYYIMDAN ALACAĞIZ'

    - HDP'den "biz burayı kayyımdan almak istiyoruz ancak Maçoğlu aday oldu" deniliyor?

    Biz de kayyımdan alacağız (gülüyor).

    Etiketler:
    zafer, yarış, aday, belediye, yerel seçim, Tunceli Belediyesi, HDP, Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli, Türkiye
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