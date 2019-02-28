'İnan Kıraç'ın 4.1 milyon euro'sunu dolandırıcıya nasıl kaptırdığı belli oldu'

Yeni Şafak'ta yer alan haberde, iş adamı İnan Kıraç'ın kendisini Fransa Savunma Bakanı Le Drian olarak tanıtan dolandırıcıya 4.1 milyon euro'sunu nasıl 'kaptırdığının' ortaya çıktığı iddia edildi.

Yeni Şafak'ta "‘Fransız bakan’a neden para verdi?" başlığıyla yayımlanan haberde "Türkiye, iş adamı İnan Kıraç'ın kendisini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan bir dolandırıcıya 4,1 milyon Euro (25 milyon Türk Lirası) kaptırmasını konuşuyor" ifadesi kullanıldı.

Haberde işin dolandırıcılık boyutunun şu şekilde olduğu ileri sürüldü:

"2-2.5 yıl önce kendini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian (Drian halen Dışişleri Bakanı) olarak tanıtan Fransız dolandırıcı, terör örgütü DEAŞ'ın rehin aldığı gazetecileri kurtarmak için para istedi. Skype üzerinden yapılan görüntülü görüşmede Le Drian'a tıpatıp benzeyen özel maske takan dolandırıcı, Kıraç'ı fidye ödemeye ikna etti ve 4.1 milyon avro Çin bankasına yatırıldı. Uluslararası dolandırıcılıkta birçok ülkeden ünlü iş adamları ve siyasetçiler de bu tuzağa düştü.

NOEL'DE TEYİT EDEMEDİ

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre dolandırıcılık DEAŞ'ın kafa kesme ve adam yakma görüntüleriyle dehşet saçtığı dönemlere denk geliyor. Le Drian maskesi takan kişi, rehinelerin hayatı söz konusu olduğu için parayı ‘acil' istedi. Hatta rehineler kurtarıldıktan sonra paranın bir şekilde geri ödeneceğini taahhüt etti. Kıraç Noel tatilinde Fransa'daki resmi kuruluşlar kapalı olduğu için teyit etme imkanı bulamadı ve parayı hemen ödedi."

Haberin devamında şu bilgiye yer verildi:

"Dolandırıcıların özellikle Fransa devletiyle ilişkili iş adamı ve siyasetçileri detaylı bir şekilde araştırıp bulduğu ifade ediliyor. Hatta Afrika'dan tuzağa düşen birçok lider, hem komik duruma düşmemek hem Fransa'yla ilişkilerinin ortaya çıkmaması için sessiz kaldı. Dolandırıcılar, Le Drian gibi davranarak toplamda 80 milyon Euro'nun üzerinde para topladı. Gelen bilgilere göre Kıraç da Galatasaray ve Galatasaray Lisesi üzerinden ‘radara' takıldı."