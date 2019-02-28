Yönetmen Kutluğ Ataman: Erdoğan, 'Gel seni de Erzincan'a götüreyim' dedi

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında yönetmen Kutluğ Ataman da vardı.
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Burada Erdoğan ile sohbet etme şansı bulduğunu belirten Ataman, aralarında geçen diyaloğu da şöyle anlattı:
"Bana, 'Senin memleketin Erzincan'a gidiyorum. Gel seni de götüreyim. Senin orada Palanga Çiftlik projen vardı, onu görmüş oluruz' dedi. Ben de kendisine 'Efendim, henüz proje tamamlanmadı, hazır olunca size göstereyim' dedim. Böylece sözleştik."
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